Привет!

После недавнего обновления Вивальди видео при разворачивании на полный экран перестали быть поверх панели задач Windows (неважно, сбоку она находится или снизу). Видео любые, на любых платформах -- кинотеатры, Ютуб, Рутуб, Вк и так далее.







Проблема есть как в обычных аккаунтах, так и в гостевом или режиме инкогнито, так что не думаю, что это какое-то расширение шакалит (у меня и нет расширений, влияющих на видео).