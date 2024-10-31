Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера
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Здравствуйте, браузер перестал обновляться у меня, пишет неизвестная ошибка и так постоянно с каждой обновой. Так вот хочу удалить и переустановить, но у меня очень много вкладок и пространств, если я удалю браузер они же потеряются или как? Или есть как то способ сохранить этот список что бы потом загрузить?
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@NicoloZ said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
у меня очень много вкладок и пространств, если я удалю браузер они же потеряются или как? Или есть как то способ сохранить этот список что бы потом загрузить?
Первое что нужно сделать пока всё работает - это заархивировать браузер и профиль к нему с вкладками и пространствами. Далее можно экспериментировать...
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@NicoloZ said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
Так вот хочу удалить и переустановить, но у меня очень много вкладок и пространств, если я удалю браузер они же потеряются или как?
просто скопируйте папку ...\Vivaldi\User Data\Default\Sessions и после установки новой версии её туда верните. все вкладки открытые и пространства сохранятся. правда название и иконки пространств придётся настроить заново. ещё сохраните перед переустановкой сессию вместе со всеми вкладками.
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@FoxWMulder said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
просто скопируйте папку ...\Vivaldi\User Data\Default\Sessions и после установки новой версии её туда верните. все вкладки открытые и пространства сохранятся.
А если не сохранятся?
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@Capushon said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
А если не сохранятся?
ни разу не было. какая может быть схема чтобы они не сохранились?
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@FoxWMulder said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
какая может быть схема чтобы они не сохранились?
Обычная - смена hardwareID...
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FoxWMulder
@Capushon said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
Обычная - смена hardwareID...
запустил ВМ, установил на неё Vivaldi 7, вычистил папку ...\Vivaldi\User Data\Default\Sessions и туда скопировал содержимое этой папки с физ. ПК - всё восстановилось, всё открылось.
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А если в этой папке будут сохранённые сесии .bin - они тоже открываются?
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@Capushon said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
А если в этой папке будут сохранённые сесии .bin - они тоже открываются?
так там все bin. ну кроме одного файла. после подмены файлов у меня восстановилась сессия вся (предположим это из файла sessions.bak). я попробовал из панели сессий открыть сессию в новом окне, открылась, она скорее всего хранится в файле bin. считаю разработчики Вивальди != разработчики Гугла или Мелкомягких, они бы не стали делать невозможным открыть сессии на другом компе. ведь сессии это исключительно Вивалдьевская фишка.
честно мне лень подробнее изучать этот вопрос.
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@FoxWMulder said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
так там все bin. ну кроме одного файла.
Нет
@FoxWMulder said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
после подмены файлов у меня восстановилась сессия вся (предположим это из файла sessions.bak). я попробовал из панели сессий открыть сессию в новом окне, открылась, она скорее всего хранится в файле bin. считаю разработчики Вивальди != разработчики Гугла или Мелкомягких, они бы не стали делать невозможным открыть сессии на другом компе. ведь сессии это исключительно Вивалдьевская фишка.
При переустановки Windows - всё может быть гораздо печальнее...
@FoxWMulder said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
честно мне лень подробнее изучать этот вопрос.
Приходится это делать, потому как никто нигде не написал назначение файлов, считают что пользователь обязан быть туп и ему эта информация избыточна)
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@Capushon said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:
При переустановки Windows - всё может быть гораздо печальнее...
тоже уже не раз переносил.
Приходится это делать, потому как никто нигде не написал назначение файлов, считают что пользователь обязан быть туп и ему эта информация избыточна)
вот это меня несколько коробит: то что файлы сессий у Вивальди не имеют названия, а только дата/время.
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@NicoloZ, надежней будет сохранить весь профиль. Обычно это папка Default. Путь к папке профиля можно узнать в окне Справка\О программе, Путь к профилю.
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Всем спасибо, буду вечером пробовать!