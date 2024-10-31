@Capushon said in Сохранение вкладок и пространств при переустановке браузера:

А если в этой папке будут сохранённые сесии .bin - они тоже открываются?

так там все bin. ну кроме одного файла. после подмены файлов у меня восстановилась сессия вся (предположим это из файла sessions.bak). я попробовал из панели сессий открыть сессию в новом окне, открылась, она скорее всего хранится в файле bin. считаю разработчики Вивальди != разработчики Гугла или Мелкомягких, они бы не стали делать невозможным открыть сессии на другом компе. ведь сессии это исключительно Вивалдьевская фишка.

честно мне лень подробнее изучать этот вопрос.