Vivaldi 7.0 для iOS уже здесь. Вы сказали нам, что вам нужна персонализация, мощность и конфиденциальность, так вот что такое Vivaldi 7.0: вы можете персонализировать своё главное меню и мгновенно синхронизировать данные на всех ваших устройствах. Новая кнопка «Домой» и раздел «Популярные» на вашей Экспресс-панели позволяют быстро просмотреть всё необходимое, а новые объединённые настройки сайтов и блокировщика означают, что вы можете увидеть (и настроить), как каждый сайт взаимодействует с вашими данными за один шаг. Бум!

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