Всё это конечно прекрасно, но ничего из ниже перечисленного так и не исправлено:

Также не добавлена возможность выборочного удаления данных сайтов, можно же сделать как в Chrome, чтобы была возможность при очистке, исключить удаление данных хотя бы открытых веб-страниц или страниц из закладок.