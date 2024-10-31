Vivaldi 7.0 для Android
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Vivaldi 7.0 для Android уже здесь! Мы знаем, что вы любите Vivaldi за его мощь и персонализацию, поэтому 7.0 — это гибкость, множество обновлений, которые дадут вам больше контроля, мгновенная синхронизация между устройствами, обновлённая стартовая страница с популярными сайтами и совершенно новая панель групп вкладок.
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rss с синхронизацией планируется добавить в мобильную версию?
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@kopaka said in Vivaldi 7.0 для Android:
rss с синхронизацией планируется добавить в мобильную версию?
Да, но точных сроков нет.
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MaxLucky1207
Всё это конечно прекрасно, но ничего из ниже перечисленного так и не исправлено:
- https://forum.vivaldi.net/topic/100450/как-изменить-порядок-открытия-вкладок-при-использовании-функции-вкладки-положение-новой-вкладки-сгруппировать-со-связанной-вкладкой
- https://forum.vivaldi.net/topic/100454/как-включить-звуковое-уведомление-на-сайте
- https://forum.vivaldi.net/topic/100416/как-выключить-появление-клавиатуры-при-открытии-не-пустой-вкладки-в-группе-вкладок
Также не добавлена возможность выборочного удаления данных сайтов, можно же сделать как в Chrome, чтобы была возможность при очистке, исключить удаление данных хотя бы открытых веб-страниц или страниц из закладок.
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@MaxLucky1207 said in Vivaldi 7.0 для Android:
Всё это конечно прекрасно, но ничего из ниже перечисленного так и не исправлено:
- https://forum.vivaldi.net/topic/100450/как-изменить-порядок-открытия-вкладок-при-использовании-функции-вкладки-положение-новой-вкладки-сгруппировать-со-связанной-вкладкой
- https://forum.vivaldi.net/topic/100454/как-включить-звуковое-уведомление-на-сайте
- https://forum.vivaldi.net/topic/100416/как-выключить-появление-клавиатуры-при-открытии-не-пустой-вкладки-в-группе-вкладок
Также не добавлена возможность выборочного удаления данных сайтов, можно же сделать как в Chrome, чтобы была возможность при очистке, исключить удаление данных хотя бы открытых веб-страниц или страниц из закладок.
Так быстро не делается. У нас в очереди очень много запросов и баг-репортов.
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MaxLucky1207
@Shpankov said in Vivaldi 7.0 для Android:
@MaxLucky1207 said in Vivaldi 7.0 для Android:
Всё это конечно прекрасно, но ничего из ниже перечисленного так и не исправлено:
- https://forum.vivaldi.net/topic/100450/как-изменить-порядок-открытия-вкладок-при-использовании-функции-вкладки-положение-новой-вкладки-сгруппировать-со-связанной-вкладкой
- https://forum.vivaldi.net/topic/100454/как-включить-звуковое-уведомление-на-сайте
- https://forum.vivaldi.net/topic/100416/как-выключить-появление-клавиатуры-при-открытии-не-пустой-вкладки-в-группе-вкладок
Также не добавлена возможность выборочного удаления данных сайтов, можно же сделать как в Chrome, чтобы была возможность при очистке, исключить удаление данных хотя бы открытых веб-страниц или страниц из закладок.
Так быстро не делается. У нас в очереди очень много запросов и баг-репортов.
Это те баги из-за которых люди начинают искать другие браузеры, кстати первые два существуют с момента появления Vivaldi для Android.
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@MaxLucky1207 Любые баги не нравятся людям. И перечисленные вами - только одни из многих, причём, не самые критичные.
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Первые два бага так точно должны быть в приоритете, да и с возможностью выборочного удаления данных надо что-то думать.
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APVBDambldor
Очень не хватает полной синхронизации, потому что как красиво описано - не работает.
"Начните сеанс на рабочем столе и продолжайте с того места, на котором остановились, на вашем устройстве Android" - не получится начать с того места, потому что вкладки живут по отдельности в телефоне и компе. Плюс если на компе вкладки распределены по пространствам, то на телефоне они отображаются сплошным списком. А если устройств больше чем 2 ( например у меня 4), синхронизация превращается в ад.
Если бы можно было выбирать какие группы/пространства синхронизировать между всеми устройствами, а какие нет - было бы идеально. У Яндекс.браузера в этом плане реализовано как раз так - хочешь делаешь пространство облачным, и оно открывается сразу как такое же пространство на любом другом устройстве, и на любом из устройств можно открывать/закрывать вкладки внутри пространства.
Собственно некоторое время назад и ушел на Яндекс из-за синхронизации, но не оставляю надежды вернуться к Vivaldi)
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@MaxLucky1207 said in Vivaldi 7.0 для Android:
Первые два бага так точно должны быть в приоритете
Отправьте, пожалуйста, баг-репорты - я попрошу тестеров посмотреть.
https://vivaldi.com/ru/bugreport/
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На мой взгляд, мобильной версии Vivaldi очень не хватает 2 вещей: поддержки дополнений, как у мобильной версии Firefox, и встроенного почтового клиента, как в десктопной версии. Можно ли надеяться, что этот функционал будет когда-нибудь добавлен?
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@Shpankov Так отправлял уже, бесполезное занятие.
На 4pda поднимал эти вопросы, там тоже человек рассказывал про полезность баг репортов, я его и попросил отправить репорт хотя бы по первому вопросу, так как мои игнорируются, как думаете, отправил?
Если вы посмотрите мой первый вопрос на форуме, то увидите, что я там ответил сам себе и что такой же вопрос есть на англоязычном форуме и человек тоже отправлял баг репорт.
По второму вопросу, ну зайдите на любой сайт где есть звуковые уведомления и попробуйте включить, будут работать? В Chrome работают, Opera установил, тоже работают.
Также со всеми остальными вопросами, просто такое ощущение, что никому ничего не надо.
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xogorxogorich
@APVBDambldor said in Vivaldi 7.0 для Android:
Если бы можно было выбирать какие группы/пространства синхронизировать между всеми устройствами, а какие нет - было бы идеально.
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@MaxLucky1207 said in Vivaldi 7.0 для Android:
Так отправлял уже, бесполезное занятие.
Почему бесполезное? В списке изменений постоянно публикуются исправленные баги.
Пришлите номера - я посмотрю, что там.
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@Rinaldus said in Vivaldi 7.0 для Android:
поддержки дополнений, как у мобильной версии Firefox, и встроенного почтового клиента, как в десктопной версии.
С расширениями пока неясность в связи с манифестом. Почтовый клиент - есть в планах, но нескоро.
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@Shpankov Я же писал выше, эти баги не исправляются с момента выхода Vivaldi для Android.
Ну перейдите по первой ссылке, там есть мой коммент со ссылкой на англоязычный форум с той же проблемой и номера там есть, в чём проблема.
Upd
Вот пожалуйста, неужели это так трудно: https://forum.vivaldi.net/topic/95583/new-tab-in-tab-groups
Смысл в отправке одних и тех же баг репортов, если на них никто не реагирует.
Наконец посмотрите как это правильно работает в Brave.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@MaxLucky1207 said in Vivaldi 7.0 для Android:
Смысл в отправке одних и тех же баг репортов, если на них никто не реагирует.
У нас ежедневно приходит несколько десятков баг-репортов. Все сразу исправить невозможно, поэтому приоритет даётся тем багам, которые наиболее мешают пользователям - т.е. чем больше дублей, тем выше приоритет. Поэтому - да, смысл в отправке баг-репортов даже по одной и той же проблеме есть.
@MaxLucky1207 said in Vivaldi 7.0 для Android:
Вот пожалуйста, неужели это так трудно: https://forum.vivaldi.net/topic/95583/new-tab-in-tab-groups
Там указан баг-репорт VAB-8854. Создан недавно - 14 марта 2024 года. Дублей нет. Подтверждён, стоит в очереди на исправление.
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@Shpankov
Ладно, стоит и стоит, получается функция автоматической группировки есть, но работает она некорректно.
А что со звуковыми уведомлениями на сайтах или это тоже не в приоритете, об этой проблеме хоть знают или звуковые уведомления на сайтах никому не нужны?
Честно, мне нравится Vivaldi, у него больше опций для персонализации нежели в других браузерах, вот если бы ещё все эти функции корректно работали.
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@MaxLucky1207 said in Vivaldi 7.0 для Android:
А что со звуковыми уведомлениями на сайтах
Какие сайты имеются в виду? У меня стоит Whatsapp в боковой панели, звуковые уведомления приходят.
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@Shpankov Реально, зачем нужны эти расширения, тут бы добавить пару функций, например возможность выборочного удаления данных сайтов, возможность установки панели вкладок над адресной строкой при её нижнем расположении (для многих так будет удобней), ускорить его чуть-чуть для слабых устройств (Opera на моём старичке, на мой взгляд, работает быстрее) и больше ничего не надо.
Я попробовал в Firefox Nightly установить расширение Tablet UI (Панель вкладок), но это мягко говоря, какое-то безобразие.