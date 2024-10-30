Не работает переводчик..
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Нашел на просторах форума ссылки на блоги пользователей и решил почитать...
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Обнаружил, что переводчик не работает корректно..Он переводит только сайт, а комментарии нет и даже не пытается. И даже вручную, через № выделить-перевести", не переводит..Что делать? Можете дать совет как " настроить переводчик" на перевод и комментраием в том числе ?!
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 А если включить автоматический перевод в боковой панели - разве не работает с выделенным текстом?
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@Shpankov немного не понял вашу схему. Я вручную выделил текст, нажал перевести и ничего не происходит.
Чуть подробнее пожалуйста, про какой автоперевод в боковой панели вы имеете ввиду?!
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@Shpankov я добавил ссылку на блог, возможно вы сможете сами " перепроверить " свою версию..
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 said in Не работает переводчик..:
@Shpankov я добавил ссылку на блог, возможно вы сможете сами " перепроверить " свою версию..
Что-то на сайте с разметкой - она не читается выделением. Если выделить и вручную перетащить в боковую панель перевода - тогда переводит.
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@Shpankov если дело в сайте, то " ок".
Тогда вопросов к вивальди нет))
P.S. кроме вопросов в других темах, насчет уведомлений и счетчика сообщений..
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TWP нужно использовать...
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@Capushon сказал в Не работает переводчик..:> TWP nujno ispogolzovaty...> >>
Зачем? Встроенный норм справляется..
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@NIKOLAY1 said in Не работает переводчик..:
Зачем? Встроенный норм справляется..
@NIKOLAY1 said in Не работает переводчик..:
Обнаружил, что переводчик не работает корректно.