Разный вид групп вкладок
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Как сделать, чтобы вид "гармошки" групп вкладок применялся к обычным вкладкам, но если такая група содержит хотябы одну закрепленную вкладку - чтобы для этой групы использовался двоуровневый вид групп? Или наоборот.
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Я хочу для закрепленных таков вид:
А для обычных - таков:
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mib2berlin Soprano
@shyneko said in Разный вид групп вкладок:
Как сделать, чтобы вид "гармошки" групп вкладок применялся к обычным вкладкам, но если такая група содержит хотябы одну закрепленную вкладку - чтобы для этой групы использовался двоуровневый вид групп? Или наоборот.
How can you make the "accordion" view of tab groups apply to regular tabs, but if such a group contains at least one fixed tab, so that a two-level view of groups is used for this group? Or vice versa.
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Cheers, mib