Кто-нибуть пользуется активно вивальди календарем? Заметками, задачами ?
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Добрый день.
Кто-нибудь пользуется активно вивальди почтой, календарем, заметками, задачами ?
Я пользуюсь сервисами яндекса. Но после появления похожих инструментов хотел поинтересоваться отзывами..Как оно на практике? Стабильно работает-функционирует?
Не пропадает ли записи из календарей/заметов ? Срабатывают ли напоминания?
Как я понял, календарь на мобильной версии браузера не работает ? А яндекс календарь можно прикрутить ?
Заметки отдельно от браузера в андроиде не выносят на рабочий стол телефона ? Задачи как я понимаю тоже ?
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Изначально пользовался, потом перестал. Почта так вообще не удобная для меня, открывается то там, то сям. Письмо не везде можно удалить. вообще система вспомогательных окон (почта, закладки) для меня очень не удобная. Возможно это можно настроить. Закладки я бы хотел чтобы открывались в боковой панели при нажатии Ctrl+B, а не на весь экран в новой вкладке.
Ну а календарь со всеми напоминаниями от гугла уже много лет справляется.
Для заметок использую Joplin, так как в браузере толку от них ноль целых.
Поэтому для экономии ресурсов отключил почту, календарь и заметки. Для меня в браузере это максимально бесполезные вещи. Уведомление с почтовых ящик приходят и без этого.
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@KonstaD Интересное наблюдение, спасибо за подробный ответ. Это ценно) С большой части отзыва соглашусь.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Пользуюсь всем перечисленным - вполне удобно и всё под рукой.
Записи в календаре и заметках не пропадают. Напоминания отлично работают - не пропустишь.
На мобильной версии пока нет календаря, в дальних планах есть. Про яндекс - без понятия.
Нет, заметки не выносятся отдельно.
Почта открывается всегда там где нужно и никогда сям (а сям - это где вообще? )
Письмо можно удалить везде. Если оно не удаляется - нужно посмотреть, не привязано ли оно ещё к чему-то.
Можно назначить свою комбинацию клавиш на открытие боковой панели закладок.
А вообще, лучше не спрашивать, а пробовать - все люди разные, кому-то подходит одно, а кому-то - другое.
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@NIKOLAY1 Заметками пользуюсь регулярно - очень удобно, много что туда попадает - это для частого использования или для рассмотрения в будущем; календарь иногда, примерно так же как и в Гугле; задачи - не пользовался особо ни в Гугле ни в других системах - просто нет необходимости такой. Для простых напоминалок есть функция будильника в часах Вивальди.
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@Shpankov Позвольте уточнить, есть ли опасность санкций в отношение пользования вивальди в России например ? Просто объясню почему спрашиваю, если " пробовать перейти" на ваши сервисы, надо быть уверенным, что " завтра" будет доступ..Так вот, какая позиция в этом плане у вивальди ? Или лучше не рисковать ?
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@NIKOLAY1 Мы не ограничиваем пользователей в доступе, и не планируем ограничивать.
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@Shpankov said in Кто-нибуть пользуется активно вивальди календарем? Заметками, задачами ?:
Можно назначить свою комбинацию клавиш на открытие боковой панели закладок.
Я только знаю F4, но в таком случае нужно будет дополнительно еще переключить на закладки, если ранее были открыты загрузки
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@KonstaD said in Кто-нибуть пользуется активно вивальди календарем? Заметками, задачами ?:
Закладки я бы хотел чтобы открывались в боковой панели при нажатии Ctrl+B, а не на весь экран в новой вкладке.
vivaldi://settings/keyboard
переназначить
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@coleslaw У этого способа есть минус, после закрытия боковой панели вкладок той же комбинацией, сама боковая панель остается видимой, и нужно дополнительно закрывать ее
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