Пользуюсь всем перечисленным - вполне удобно и всё под рукой.

Записи в календаре и заметках не пропадают. Напоминания отлично работают - не пропустишь.

На мобильной версии пока нет календаря, в дальних планах есть. Про яндекс - без понятия.

Нет, заметки не выносятся отдельно.

Почта открывается всегда там где нужно и никогда сям (а сям - это где вообще? )

Письмо можно удалить везде. Если оно не удаляется - нужно посмотреть, не привязано ли оно ещё к чему-то.

Можно назначить свою комбинацию клавиш на открытие боковой панели закладок.

А вообще, лучше не спрашивать, а пробовать - все люди разные, кому-то подходит одно, а кому-то - другое.