@Shpankov так фишка в том, что ссылки были открыты в фоне, но не просмотрены...

Поэтому и удивился исчезновению счетчика..

Хотя, если я мог бы случайно нажать просмотреть все вкладки?! ( есть такая кнопка? (Сейчас просто не за компьютером.. ‍ )