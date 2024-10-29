Открыл много вкладок..
-
Открыл много вкладок и заметил, что почему-то счетчик их не показывает..По началу показывал, потом бац и перестал, хотя если " залезть поглубже" в настройки, там число отображается.. но почему там, а не на боковой панели как было ?
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 На боковой панели в красном кружочке отображаются открытые, но пока непросмотренные вкладки (например, открытые в фоне). А справа - общее количество открытых вкладок.
-
@Shpankov так фишка в том, что ссылки были открыты в фоне, но не просмотрены...
Поэтому и удивился исчезновению счетчика..
Хотя, если я мог бы случайно нажать просмотреть все вкладки?! ( есть такая кнопка? (Сейчас просто не за компьютером.. )