（原文在此）

完成，完成，进入下一个 – Vivaldi 浏览器快照 3510.4

在今天的快照中，我们有一堆 7.0 后的修复（尽管其中一些在此处测试后将向后移植到 7.0）。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 10 月 29 日

变更日志

[新增][入门]启用打开标签页的导入 (VB-108222)

[崩溃] 会话面板中出现垃圾 (VB-110788)

[仪表板][任务]“添加任务”按钮中缺少图标 (VB-110803)

[下载] 文件名隐藏下划线 (VB-109607)

[Feeds][macOS] 无法重命名顶级 Feed (VB-110618)

[键盘] 聚焦下一个/上一个窗格不再聚焦标签栏 (VB-110468)

[邮件] 仅配置一个账户时删除多个账户的模式 (VB-107826)

[邮件] 浏览消息时快速回复的高度发生变化 (VB-109853)

[邮件] 中键单击邮件应在新标签页中打开它 (VB-76199)

[邮件][菜单] 在邮件面板上下文菜单中添加“重新连接到服务器”选项 (VB-110586)

[媒体] 全屏视频现在底部有单个白色像素线 (VB-107988)

[菜单] 当固定标签页处于活动状态时，无法关闭标签栈 (VB-110638)

[入职]提示分享/赠送 Vivaldi (VB-106709)

[设置] 第三方 Cookie 部分中的数字 0 (VB-105282)

[设置] 将“启动方式”设置为“主页”，浏览器将尝试运行外部程序（VB-110467）

[空间导航] 到达视口末尾时不触发滚动 (VB-99159)

[标签页][设置] 添加一个选项以防止关闭固定标签栈中的标签页 (VB-110499)

[标签页] 从标签栈内部关闭标签页时从栈内的标签页进行选择 (VB-109454)

[标签页] 固定标签页的缩略图出现在窗口底部并阻止交互 (VB-109573)

[标签页][工作区][设置] 以“带有相关标签页的标签栈”方式打开标签页，不符合工作区规则 (VB-110690)

[主题] 默认工作区图标在任何地方都无法正确显示 (VB-110611)

[垃圾箱] 从垃圾箱中排除起始页：部分修复 (VB-110606)

[窗口管理] 从隐身窗口打开新窗口打开两个窗口 (VB-101823)

[工作区] 将最后一个标签页拖出工作区会创建非活动替换标签页 (VB-110299)

[[macOS][标签页] 工作区中的标签页在重新启动时会重复 (VB-110134)

[macOS] WebShare API 不起作用 (VB-110626)

（机翻，人肉校订）