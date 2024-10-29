Закрытие вкладки с помощью жеста
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Раньше вкладку закрывала с помощью двойного клика, сейчас это действие вызывает переименование вкладки. Как вернуть сие действие? P.s Новый интерфейс топ
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@AnnetkoO said in Закрытие вкладки с помощью жеста:
Раньше вкладку закрывала с помощью двойного клика, сейчас это действие вызывает переименование вкладки. Как вернуть сие действие? P.s Новый интерфейс топ
Проверьте в настройках - возможно выключилась опция закрытия вкладки двойным кликом.
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@Shpankov Огромное спасибо! Включила)