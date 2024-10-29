Доброго времени.

обновился до версии 7.0.3495.6 и возникла проблема. При работе со страницей построенной на javascript (веб интерфейс видеодомофона)

vi-tr.js:1 Uncaught TypeError: JSON.parse is not a function

код, который выполняется

var e = document.querySelector("script[data-bis-config]") ? JSON.parse(document.querySelector("script[data-bis-config]").getAttribute("data-bis-config")) : null;

Не первый раз уже ломается работа данного веба. В прошлый раз перестали работать кнопки экспорта и импорта. В этот раз отображение журнала событий.

Есть шанс что это пофиксят?