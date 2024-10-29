Не корректно работает JavaScript
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Доброго времени.
обновился до версии 7.0.3495.6 и возникла проблема. При работе со страницей построенной на javascript (веб интерфейс видеодомофона)
vi-tr.js:1 Uncaught TypeError: JSON.parse is not a function
код, который выполняется
var e = document.querySelector("script[data-bis-config]") ? JSON.parse(document.querySelector("script[data-bis-config]").getAttribute("data-bis-config")) : null;
Не первый раз уже ломается работа данного веба. В прошлый раз перестали работать кнопки экспорта и импорта. В этот раз отображение журнала событий.
Есть шанс что это пофиксят?
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@KonstaD Отправьте баг-репорт, пожалуйста.
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@Shpankov Отправил.
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@KonstaD Пришлите номер - я попрошу тестеров проверить
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@Shpankov VB-110995
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@KonstaD said in Не корректно работает JavaScript:
@Shpankov VB-110995
Спасибо!
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@KonstaD said in Не корректно работает JavaScript:
@Shpankov VB-110995
Баг закрыт, как ошибочный. Комментарий тестера:
JSON is a built-in object.
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@Shpankov И что это значит? Проблема моя?
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@KonstaD said in Не корректно работает JavaScript:
@Shpankov И что это значит? Проблема моя?
Собственно, вот пояснения тестера:
JSON — это встроенный объект. Ошибка должна быть в чем-то другом. У меня нет объяснения, но если Edge работает, я предполагаю, что нам подают сломанный код javascript.
Было бы полезно увидеть javascript, полученный в Edge. Получение видео полезно в некоторых случаях, но не в этом.
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@Shpankov Я им показал, что в Vivaldi не работает, и открыл консоль, в которой видно ошибку. Так же показал Edge, в котором видно, что все работает (консоль только не открывал, но в ней и ошибок нет) В обоих случаях был виден url. Складывается ощущение, что я их обманываю и использую разные скрипты для двух браузеров? Оно и в Firefox тоже работает. В мобильной версии Vivaldi тоже работает.
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@Shpankov Посмотрев консоль, понял, проблема вызвана расширением urban v*n. Не стал разбираться почему, удалил его и проблема решилась!
В любом случае, спасибо за помощь!