Очень не хватает в менеджере паролей окна для комментов, так как туда можно записывать доп инфу для авторизации. Или например для использования почты через IMAP желательно иметь отдельный пароль и эту инфу я сохраняю в поле комментариев.

Так же добавить возможность выноса менеджера паролей в отдельное окно

Если на андроид версии приемлимо, то на ПК так себе. Каждый раз смотреть в разделе приватность пароли это не очень