Панель виджетов (Дашкина доска)
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7.0.3495.5.
Ставил браузер обновлением Справка-Проверить обновления, т.е. не начисто. Мелькнуло и исчезло нечто с этой доской. Браузер сохранил практически все мои настройки интерфейса, но вот никаких следов Дашкиной доски (или панели виджетов) решительно не вижу. На скриншоте от разработчиков вижу, а у себя не вижу, ну нигде.
В настройках даже стоит галочка "Включить панель виджетов", но все равно - ГДЕ ОНА ВООБЩЕ?
Собственно, это и есть вопрос.
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@alksnis said in Панель виджетов (Дашкина доска):
ГДЕ ОНА ВООБЩЕ?
Меню / Настройки / Экспресс-панель / Раздел "Панель виджетов".
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@alksnis said in Панель виджетов (Дашкина доска):
В настройках даже стоит галочка "Включить панель виджетов", но все равно - ГДЕ ОНА ВООБЩЕ?
После включения в настройках она должна появиться как одна из групп Экспресс-панели.
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@Shpankov В том и дело, что не вижу.
Правда, у меня этой строки на экспресс-панели нет, давно отключил. Ок, искал в закладках, где там Туризм, Покупки и т.п. Нету виджетов. Ну нету, и все тут.
Возможно, некий баг, не предусмотренный разработчиком при обновлении версии...
ЗЫ: только что нашел. На экспресс-панели тыркнул правой кнопкой, далее "показать меню экспресс-панели", и вот там ссылка, еле вмещаясь сбоку, таки нашлась.
Вопрос как бы решен, но... Больно тернистый и неочевидный путь. Т.е. если ставить браузер начисто, будет сразу видно. Если перенастроенный браузер, как в моем случае, вот, спустя пару дней поисков таки нашел... Включение/выключение дашдоски логичнее было бы в виде кнопки в том месте, которое всегда ну ...на месте. Например, как Пространства или кнопка Показать боковую панель...
Надеюсь, разработчики подумают, как бы это разместить поудачнее.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@alksnis said in Панель виджетов (Дашкина доска):
Правда, у меня этой строки на экспресс-панели нет, давно отключил.
Ну так... Вот и причина
Включите её обратно - будет вам и дашкина доска
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@Shpankov Да, спасибо, см. ЗЫ в посте выше.
Нашел. Но очень тернисто
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А я вот не понял, какой смысл для этих виджетов отдельную Экспресс-панель было придумывать. Получается, либо нормальная Экспресс-панель, либо эта дашкина доска с маленьким виджетом урезанной Экспресс-панели. Уж делать эти виджеты, так с возможностью размещения их на обычной Экспресс-панели. И размер чтобы был кратным размеру ячеек как у виджетов в Андроид: 1x1, 1x2, 2x3...
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@Nikolay68 said in Панель виджетов (Дашкина доска):
А я вот не понял, какой смысл для этих виджетов отдельную Экспресс-панель было придумывать. Получается, либо нормальная Экспресс-панель, либо эта дашкина доска с маленьким виджетом урезанной Экспресс-панели. Уж делать эти виджеты, так с возможностью размещения их на обычной Экспресс-панели.
Думаю, всё впереди.