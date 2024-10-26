@Shpankov В том и дело, что не вижу.

Правда, у меня этой строки на экспресс-панели нет, давно отключил. Ок, искал в закладках, где там Туризм, Покупки и т.п. Нету виджетов. Ну нету, и все тут.

Возможно, некий баг, не предусмотренный разработчиком при обновлении версии...

ЗЫ: только что нашел. На экспресс-панели тыркнул правой кнопкой, далее "показать меню экспресс-панели", и вот там ссылка, еле вмещаясь сбоку, таки нашлась.

Вопрос как бы решен, но... Больно тернистый и неочевидный путь. Т.е. если ставить браузер начисто, будет сразу видно. Если перенастроенный браузер, как в моем случае, вот, спустя пару дней поисков таки нашел... Включение/выключение дашдоски логичнее было бы в виде кнопки в том месте, которое всегда ну ...на месте. Например, как Пространства или кнопка Показать боковую панель...

Надеюсь, разработчики подумают, как бы это разместить поудачнее.