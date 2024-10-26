Поиск в панели виджетов и иные предложения по новой панели.
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Новая панель виджетов - просто пушка бомба. Реальная революция в браузерах за последнее время.
Хотелось бы в будущем видеть какую-то реализацию подбора новостей, можно конечно и сейчас RSS пользоваться или сайт прикрутить, но хотелось бы какое то более приятное решение, как в opere GX было раньше, как сейчас не знаю. Никогда целенаправленно новости не смотрю особо, но в опере настолько приятно это было, что залипал надолго, и проблемы в этом не вижу.
Крайне не хватает растягивания виджета в ширину, буду ждать, надеюсь появится. И в целом хотелось бы больше размеров: квадратные(как папки на смартфонах), узкие(например для поиска, далее ещё про поиск речь будет), огромные(растягивание на все клетки в ширину и n-ое количество клеток вниз, например для новостей) и тд.
Также сделали бы самое лучшее перетаскивание, что можно новый виджет "прилепить" слева снизу или по центру (на данный момент при попытке в самом низу поставить панель слева или по центру она вернётся в обратное положение.
Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ на данный момент, ну как можно было сделать стартовую страницу без виджета поиска. Я понимаю, что можно пользоваться адресной строкой и всё хорошо. Но как же выбор поисковика (пользовался постоянно) вечно писать короткий индекс поисковика в адресной строке менее удобно, чем быстро переключить его мышкой. Да и просто, стартовая страница будто для поиска и была создана, и её не добавили. Уже добавил себе бинг виджетом, но это не удобно, тк какие то страницы не открываются (как я понимаю, если бинг в виджете пытается открыть новую вкладку, то браузер просто игнорирует его), а если и открывает страницу то прям в этом виджете. Проще говоря, может не всем, но я думаю не единственный, кому поиск на стартовой странице просто НЕОБХОДИМ.
Для старта виджеты сделаны очень хорошо, но есть куда расти.
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Также, хорошо если-бы можно было создать множество Панелей Виджетов, с наборами для разных задач.
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xogorxogorich
А если бы ещё возможность самому "кодить" виджеты именно по принципу расширений Хрома, с доступом к хром.сторэйдж и т.п.
ЧатуГПТ пришлось бы попотеть, воплощая в жизнь все мои хотелки
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@xogorxogorich Это возможно. Есть небольшие инструкции по виджетам:
https://help.vivaldi.com/developers/webpage-widgets/
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@saay да, иметь несколько Панелей было бы отличным решением. Для начала бы неплохо например для каждого пространства своё сделать. Ну хотелок у нас много) будем ждать
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xogorxogorich
@Shpankov said in Поиск в панели виджетов и иные предложения по новой панели.:
Почитал, но, насколько я понял, это не совсем то. Это больше про метод отображения веб-страницы в окне виджета. Поправьте, если ошибаюсь.
Я скорее имел в виду возможность создания виджетов, схожую с методом написания расширений: закинул в локальную папку .js, .html, .css, .png файлы, указал её в меню добавления виджета, и он появился в списке добавления виджетов с нужным функционалом (например, своя реализация виджета Стикер/Закладки/Список чтения, или виджет установки прокси, ну и т.д.).
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@xogorxogorich said in Поиск в панели виджетов и иные предложения по новой панели.:
Я скорее имел в виду возможность создания виджетов, схожую с методом написания расширений: закинул в локальную папку .js, .html, .css, .png файлы, указал её в меню добавления виджета, и он появился в списке добавления виджетов с нужным функционалом (например, своя реализация виджета Стикер/Закладки/Список чтения, или виджет установки прокси, ну и т.д.).
Виджет веб-страницы - это и есть подобная оболочка. Вы можете создать локально некое приложение в виде веб-страницы и использовать её в виджете.
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Мне кажется, было-бы также полезным сделать Масштабирование, с возможностью выбора масштаба, индивидуально для каждого Виджета. Как это сделано в Боковой Панели.
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А также, может быть и возможность произвольного Масштабирования Панели Виджетов целиком.