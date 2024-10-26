Новая панель виджетов - просто пушка бомба. Реальная революция в браузерах за последнее время.

Хотелось бы в будущем видеть какую-то реализацию подбора новостей, можно конечно и сейчас RSS пользоваться или сайт прикрутить, но хотелось бы какое то более приятное решение, как в opere GX было раньше, как сейчас не знаю. Никогда целенаправленно новости не смотрю особо, но в опере настолько приятно это было, что залипал надолго, и проблемы в этом не вижу.

Крайне не хватает растягивания виджета в ширину, буду ждать, надеюсь появится. И в целом хотелось бы больше размеров: квадратные(как папки на смартфонах), узкие(например для поиска, далее ещё про поиск речь будет), огромные(растягивание на все клетки в ширину и n-ое количество клеток вниз, например для новостей) и тд.

Также сделали бы самое лучшее перетаскивание, что можно новый виджет "прилепить" слева снизу или по центру (на данный момент при попытке в самом низу поставить панель слева или по центру она вернётся в обратное положение.

Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ на данный момент, ну как можно было сделать стартовую страницу без виджета поиска. Я понимаю, что можно пользоваться адресной строкой и всё хорошо. Но как же выбор поисковика (пользовался постоянно) вечно писать короткий индекс поисковика в адресной строке менее удобно, чем быстро переключить его мышкой. Да и просто, стартовая страница будто для поиска и была создана, и её не добавили. Уже добавил себе бинг виджетом, но это не удобно, тк какие то страницы не открываются (как я понимаю, если бинг в виджете пытается открыть новую вкладку, то браузер просто игнорирует его), а если и открывает страницу то прям в этом виджете. Проще говоря, может не всем, но я думаю не единственный, кому поиск на стартовой странице просто НЕОБХОДИМ.

Для старта виджеты сделаны очень хорошо, но есть куда расти.