Ситуация с двумя операционными системами.
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Dmitriy_spb
Когда загружаешься из под разных систем (Win11 и Win10, которые установлены одновременно), то выскакивает такое окошко:
Странно, но в Хроме такого не наблюдается.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Dmitriy_spb Зависит от того, как вы устанавливали, и не пытаетесь ли переносить весь профиль вручную из одной системы в другую. Так не будет работать, нужно пароли через синхронизацию переносить.
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Dmitriy_spb
У меня и в Win10 и в Win11, браузер залогинин и синхронизирован. Просто при смене системы там выкидывает из профиля (приходится заново логиниться).
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Dmitriy_spb Отправьте, пожалуйста, подробный баг-репорт:
https://vivaldi.com/ru/bugreport/
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Dmitriy_spb
К сожалению, у меня слишком слабый английский. Едва на троечку в школе вытягивал.
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@Dmitriy_spb said in Ситуация с двумя операционными системами.:
К сожалению, у меня слишком слабый английский. Едва на троечку в школе вытягивал.
Напишите на русском (только как можно более подробно) и опубликуйте его номер в этой теме. Мы попросим @Shpankov перевести на английский.