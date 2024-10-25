Проверил в режиме Инкогнито. Создал примерно похожую ситуацию: несколько Workspace, несколько групп вкладок. Работает нормально.

В обычном режиме выключил все расширения, их всего два, выключил блокировку рекламы/слежки. Очистил все кэши и куки. Перезапустил. Не помогло. В новом профиле, думаю, работать будет, но не хочется все рушить и строить заново. Что еще можно сделать?

В обычном режиме заметил, что не все работает неправильно. Например, из группы гарантировано вылетает Заббикс при любом перемещении в интерфейсе.