Вкладки вылетают из группировке
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Активно использую группировку вкладок. Проблема существовала и ранее, но после обновления до 7 версии стало совсем плохо.
Раньше встречалось, что вкладка, которая была сгруппирована с другими оказывалась вне группы просто рядом. Сейчас это происходит постоянно и стабильно, когда вкладка была выгружена из памяти. При её активации она гарантировано вылетает из группы.
7.0.3495.6 (Stable channel) (64-bit)
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@zenking said in Вкладки вылетают из группировке:
Активно использую группировку вкладок. Проблема существовала и ранее, но после обновления до 7 версии стало совсем плохо.
Раньше встречалось, что вкладка, которая была сгруппирована с другими оказывалась вне группы просто рядом. Сейчас это происходит постоянно и стабильно, когда вкладка была выгружена из памяти. При её активации она гарантировано вылетает из группы.
7.0.3495.6 (Stable channel) (64-bit)
Пожалуйста, проверьте по этим инструкциям https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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Проверил в режиме Инкогнито. Создал примерно похожую ситуацию: несколько Workspace, несколько групп вкладок. Работает нормально.
В обычном режиме выключил все расширения, их всего два, выключил блокировку рекламы/слежки. Очистил все кэши и куки. Перезапустил. Не помогло. В новом профиле, думаю, работать будет, но не хочется все рушить и строить заново. Что еще можно сделать?
В обычном режиме заметил, что не все работает неправильно. Например, из группы гарантировано вылетает Заббикс при любом перемещении в интерфейсе.
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Я понял, в чём причина.
У меня настроены правила переноса вкладок по рабочим областям (Workspaces). При этом, любое изменение в строке адреса воспринимается как новая вкладка и она улетает в заданный Workspace. Но, т.к., мы в нём и находились, вкладка как бы переоткрывается вне группы.
Прикладываю видео. Все действия производились в новом окне с чистым профилем. Все изменения, которые вносились в настройки есть в видео, кроме создания нового Workspace. Все вкладки открывались через правый клик -> Open Link in Background Tab. Контекстное меню не записалось.
Нужно ли оформлять багрепорт и как правильно это сделать?
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Только я разобрался, как в 7.0.3495.10 это починили!
[РЕШЕНО]