Раньше, во многих программах для того, чтобы узнать информацию, о каком-либо Элементе Интерфейса Программ, была возможность нажать на Элемент Меню - Знак вопроса (Подсказка).

При этом, значок указателя мышки, менялся на знак вопроса, его можно было поднести к интересующему Элементу Интерфейса, и после нажатия на этом Элементе, открывался файл Справки, сразу в нужном разделе, с информацией о выбранном Элементе Интерфейса.

Мне кажется, что такая возможность была-бы очень удобной, в первую очередь Новым Пользователям Vivaldi.

Так как возможностей у Vivaldi много, и они все добавляются, то такая возможность могла-бы упростить знакомство с возможностями браузера.

Данная функция, может быть реализована по разному: как вышеописанным способом, так и через контекстное меню, с помощью горячих клавиш, сочетанием этих способов и т.д.