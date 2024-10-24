Справка о любом элементе Интерфейса Vivaldi - с быстрым переходом к необходимому разделу
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Раньше, во многих программах для того, чтобы узнать информацию, о каком-либо Элементе Интерфейса Программ, была возможность нажать на Элемент Меню - Знак вопроса (Подсказка).
При этом, значок указателя мышки, менялся на знак вопроса, его можно было поднести к интересующему Элементу Интерфейса, и после нажатия на этом Элементе, открывался файл Справки, сразу в нужном разделе, с информацией о выбранном Элементе Интерфейса.
Мне кажется, что такая возможность была-бы очень удобной, в первую очередь Новым Пользователям Vivaldi.
Так как возможностей у Vivaldi много, и они все добавляются, то такая возможность могла-бы упростить знакомство с возможностями браузера.
Данная функция, может быть реализована по разному: как вышеописанным способом, так и через контекстное меню, с помощью горячих клавиш, сочетанием этих способов и т.д.
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@saay, точно, двумя руками ЗА. Раньше этим вопросительным знаком по любой галке в настройках ткни - и увидишь справку по данному пункту.
Пример для тех, кто не в курсе:
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Да, это именно то, что имел ввиду.
Или также, открытие Справки офлайн или онлайн, в соответствующем разделе, содержащем справку о данной функции или элементе.
Почему-то, за последние десять или больше лет, доступ к справочным материалам, и помощи, подсказкам, в программах стал менее интерактивным.
Возможно потому, что сегодня в основном ориентация на получение справочных материалов онлайн?
В этом смысле, в большинстве программ все стало более унифицированным, однообразным, стандартным.
Раньше было интереснее
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Обсужу это на следующей неделе с разработчиками.
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Было-бы здорово.