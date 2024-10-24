@KOT040188 said in Новые неудобные вкладки:

У меня мышка иногда двоит нажатие и при переключении вкладок часто включается это переименование

О, пропустил сию настройку. Я тоже так хочу!

Но вот это вот при этом не работает.

Может можно будет починить?

P.S.

Перевод бы поправить. Что делать: Закрывать, Игнорировать, ПереименоВЫвать.