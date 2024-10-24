Новые неудобные вкладки
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Вы уже заколебали всё ломать, хоть бы починили что-нибудь для разнообразия. Раньше я мог закинуть курсор в самый верх экрана и не надо было целится во вкладку, я в неё всегда попадал. Теперь же между верхней границей экрана и вкладкой есть мёртвая зона, теперь надо целиться чтобы попасть не в эту мёртвую зону. а во вкладку. Скоро придётся бежать с вивальди.
Вот на снимке стрелкой показана мёртвая зона https://imgur.com/a/m55voOl
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Я уже молчу про переименование вкладок. У меня мышка иногда двоит нажатие и при переключении вкладок часто включается это переименование, которое мне нафиг не надо, я конечно это дело закрываю, но получается что после этого название вкладки залипает и не меняется. Как это отключить? Я не успеваю приходить в себя от ваших нововведений.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Спокойствие, только спокойствие. (С)
Включите в настройках внешнего вида компактный вид интерфейса и отключите зазор над вкладками.
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@KOT040188 said in Новые неудобные вкладки:
Как это отключить?
Меню / Настройки / Вкладки / Блок настроек "Вкладки" / Предпоследний столбец с настройками / Поставить пимпочку "Игнорировать двойной клик"
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@KOT040188 said in Новые неудобные вкладки:
я конечно это дело закрываю, но получается что после этого название вкладки залипает и не меняется
А вот это похоже на баг.
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@KOT040188 said in Новые неудобные вкладки:
У меня мышка иногда двоит нажатие и при переключении вкладок часто включается это переименование
О, пропустил сию настройку. Я тоже так хочу!
Но вот это вот при этом не работает.
Может можно будет починить?
P.S.
Перевод бы поправить. Что делать: Закрывать, Игнорировать, ПереименоВЫвать.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Новые неудобные вкладки:
ПереименоВЫвать.
Исправил, спасибо.