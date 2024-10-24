Вернуть интерфейс предыдущий
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После обновления вкладки стали скругленными, рамки стали шире что отнимает пространство.
Как вернуть предыдущий интерфейс?
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@Asyl в настройках темы есть опция "закругления углов" - можно вообще сделать всё углы прямые
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@Asyl said in Вернуть интерфейс предыдущий:
После обновления вкладки стали скругленными, рамки стали шире что отнимает пространство.
Как вернуть предыдущий интерфейс?
Очень рекомендую читать новости - там многие вопросы уже отвечены:
https://vivaldi.com/ru/blog/desktop/desktop-releases/vivaldi-on-desktop-7-0/
А если кратко, то меню V — Настройки — Внешний вид — Вид интерфейса — Компактный.
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"Закругление" убрал, "Компактный" включил - стало хорошо, спасибо всем.
От резких изменений теряешься, поэтому не обессудьте.
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@intersk said in Вернуть интерфейс предыдущий:
@Asyl в настройках темы
спасибо, добрый человек, а то "официальная поддержка" как всегда некомпетентна, и даже вопроса не понимает(наверное русский для него неродной)
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@Shpankov кстати идея дашборда мне очень понравилась. Просто нужно больше виджетов.
Например, мне бы нужен виджет для спиддиала в миниатюре )
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@intersk said in Вернуть интерфейс предыдущий:
Например, мне бы нужен виджет для спиддиала в миниатюре )
Есть же виджет закладок, это как раз экспресс-панель в миниатюре.
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@kurai в таком виде он не юзабельный, по моему. Нужно сделать возможность настройки размера "плиток", возможно настроить подписи...
ИДЕЯ: виджет должен выглядеть как спиддиал в миниатюре, а при наведении чуть увеличиваться и давать возможность выбрать плитку
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@intersk said in Вернуть интерфейс предыдущий:
@kurai в таком виде он не юзабельный, по моему. Нужно сделать возможность настройки размера "плиток", возможно настроить подписи...
ИДЕЯ: виджет должен выглядеть как спиддиал в миниатюре, а при наведении чуть увеличиваться и давать возможность выбрать плитку
Делайте багрепорты ))) Дашборд только появился, ему ещё развиваться и развиваться, и наши отзыы только в помощь.
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@kurai сама идея мне очень понравилась, сразу стал пользоваться. Просто такое вот пустое место, как минимум не красиво
И ещё ИДЕЯ: совместить в одном виджете ВСЕ записи календаря
P.S. вы модератор, сделайте репорты
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@intersk said in Вернуть интерфейс предыдущий:
P.S. вы модератор, сделайте репорты
Я слежу, чтобы не матерились на форуме
Ну и конечно же делаю багрепорты, когда есть свободное время.
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@kurai да что тут материться! самый лучший и даже не браузер, а интернет-онлайн-центр!
P.S. когда же синхронизацию почтовых аккаунтов сделают........
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@intersk said in Вернуть интерфейс предыдущий:
P.S. когда же синхронизацию почтовых аккаунтов сделают........
Сам жду
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@intersk said in Вернуть интерфейс предыдущий:
да что тут материться!
Да что-то зачастили
Я не против критики, если она конструктивна. Я понимаю, что багов в браузере много, но не понимаю, почему это является поводом для грязнословия.
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@kurai мне кажется что мы это обсуждаем с самого начала использования Vivaldi , наверно даже тема есть в заявках на фичи )
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@kurai надо к форуму прикрутить плагин, чтобы плохие слова заменял на звездочки )
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@intersk said in Вернуть интерфейс предыдущий:
@kurai надо к форуму прикрутить плагин, чтобы плохие слова заменял на звездочки )
А ещё прикрутить немецкую скоростную дорогу для тех, у кого звёздочек много.