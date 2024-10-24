Vivaldi 7.0 – Вы его не узнаете
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Новая версия представляет переработанный дизайн, панель виджетов и другие новинки
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xogorxogorich
К сожалению, обновлённый дизайн браузера не очень зашёл. Чрезмерное закругление и особенно "островковый" режим отображения вкладок, ух Но если возврат отображения вкладок описан в статье, то как вернуть старые иконки, пока не понятно.
Из общих мыслей вслух на будущее, надеюсь, разработчики реализуют возможность добавления виджетов сразу на классическую Экспресс-панель (вперемешку с обычными плитками). Всё же в этом я вижу их смысл - оперативно давать нужную доп. информацию. И не хотелось бы ради этого делать лишние клики, постоянно ползая на отдельную панель.
А это, возможно, потянет за собой необходимость внедрить более тонкие возможности визуальной настройки и оформления элементов Экспресс-панели, более произвольное расположение плиток, их размеров, (форм?), и т.д. и т.п. чего я уже как-то вскользь касался в одном из топиков
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@xogorxogorich said in Vivaldi 7.0 – Вы его не узнаете:
то как вернуть старые иконки, пока не понятно.
В настройках. Раздел тем оформления, там под темами оформления есть выбор набора иконок.
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Новые вкладки клево, только может виджеты лучше было бы закрепить под привычными значками сайтов что мы ручками добавляем?
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@lilbaph said in Vivaldi 7.0 – Вы его не узнаете:
Новые вкладки клево, только может виджеты лучше было бы закрепить под привычными значками сайтов что мы ручками добавляем?
Не понял, о чём речь.
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@lilbaph said in Vivaldi 7.0 – Вы его не узнаете:
Новые вкладки клево, только может виджеты лучше было бы закрепить под привычными значками сайтов что мы ручками добавляем?
Возможно в будущем. Функцию только добавили, её будут допиливать и шлифовать.
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Добрый день! Новый дизайн очень понравился. Все стильно и лаконично, ничего лишнего! Но крестик закрытия вкладки у вас не отцентрирован по середине, он смещен на несколько пикселей влево
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@divizero Какой масштаб? Картинку сможете показать?
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Да конечно, добавил во вложении
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удалено
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maximvasiljev
@xogorxogorich Для возврата более классического вида уже есть инструкция на англоязычном форуме https://forum.vivaldi.net/post/787672
(imo, возврат должен как-то попроще происходить, без правки CSS)
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QedrBlaster
@xogorxogorich: Компактный режим возвращает старый интерфейс.
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@divizero Спасибо, переслал дизайнеру.
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turbocapybara
Обновление очень зашло) Надеюсь дизайнеры продолжат развитие более минималистичного интерфейса и уберут градиент на кнопках в настройках браузера. Он уже не особо вписывается в плоский дизайн интерфейса.
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@turbocapybara использую иконки из темы Dragon мне кажется хорошо сочетаются с текущим дизайном
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Уф, совершенно не понравился новый интерфейс.
Добавление пустого отступа между вкладками и окнами - ну ооочень спорное дизайнерское решение. Единая композиция нарушена - вкладки отдельно, связанные с ними окна - отдельно.
Но не буду о вкусовщине спорить.
Вопрос - насколько "компактный" вид интерфейса соответствуюет классическому в плане отступов между элементами? Мне он определённо милее, чем новый, но всё как будто слишком сплюснутое. Или это после нового так ощущается?
А ещё есть в настройках вкладок прикольная опция "Убрать зазор над вкладками в развёрнутых окнах". Она теперь работает только для "компактного" интерфейса. Может добавить ещё "зазор под вкладками" и просто подружить с новым интерфейсом, чтобы все были счастливы?
Ну и отмечу, что вкладки, панели и кнопки - это разные интерфейсные сущности и, в идеале, не должны подчиняться единому ползунку "закругление углов". Мне вот нравятся чуть скруглённые кнопки, а вот вкладки - нет.
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@MrDB said in Vivaldi 7.0 – Вы его не узнаете:
А ещё есть в настройках вкладок прикольная опция "Убрать зазор над вкладками в развёрнутых окнах".
Она не работает на новом интерфейсе.
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@MrDB said in Vivaldi 7.0 – Вы его не узнаете:
Ну и отмечу, что вкладки, панели и кнопки - это разные интерфейсные сущности и, в идеале, не должны подчиняться единому ползунку "закругление углов". Мне вот нравятся чуть скруглённые кнопки, а вот вкладки - нет.
Обеими руками "за"!
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@divizero said in Vivaldi 7.0 – Вы его не узнаете:
Но крестик закрытия вкладки у вас не отцентрирован по середине, он смещен на несколько пикселей влево
Дизайнер сказал, что так сработало CSS форматирование. Он подумает, что можно сделать.
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@Shpankov аа, я думал это цельной картинкой сделано. Тогда там получается или крестик на пиксель уменьшать или круг вокруг него на 1 увеличивать, тогда с каждой стороны по 6 пикселей получится.