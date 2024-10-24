Уф, совершенно не понравился новый интерфейс.

Добавление пустого отступа между вкладками и окнами - ну ооочень спорное дизайнерское решение. Единая композиция нарушена - вкладки отдельно, связанные с ними окна - отдельно.

Но не буду о вкусовщине спорить.

Вопрос - насколько "компактный" вид интерфейса соответствуюет классическому в плане отступов между элементами? Мне он определённо милее, чем новый, но всё как будто слишком сплюснутое. Или это после нового так ощущается?

А ещё есть в настройках вкладок прикольная опция "Убрать зазор над вкладками в развёрнутых окнах". Она теперь работает только для "компактного" интерфейса. Может добавить ещё "зазор под вкладками" и просто подружить с новым интерфейсом, чтобы все были счастливы?

Ну и отмечу, что вкладки, панели и кнопки - это разные интерфейсные сущности и, в идеале, не должны подчиняться единому ползунку "закругление углов". Мне вот нравятся чуть скруглённые кнопки, а вот вкладки - нет.