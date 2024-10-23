Странно считаются вкладки..
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У меня всегда не совпадает количество вкладок которое открыто, с той цифрой, что показывает вивальди. У меня сейчас больше 25 открыто..но браузер считает только 25. Это нормально ?
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xogorxogorich
Видимо, число, отображаемое на Боковой панели показывает количество открытых не просмотренных вкладок (на вашем скриншоте те, которые с треугольником в углу).
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@xogorxogorich said in Странно считаются вкладки..:
Видимо, число, отображаемое на Боковой панели показывает количество открытых не просмотренных вкладок (на вашем скриншоте те, которые с треугольником в углу).
Ну, в настройках панели окон есть только опция отображения непросмотренных вкладок.
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Тогда вопрос можно закрыть)