Добрый день.

Что нужно подкрутить в настройках, что бы открываешь около 100 вкладок, а значок вкладок не уменьшался до неприличных размеров? В фаерфоксе это хорошо сделано ( или я настроил давно) но в общем там сколько не открывай, а размер значка вкладки неизменный..в вивальди так можно сделать ?