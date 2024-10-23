Увеличить размер вкладки..
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Добрый день.
Что нужно подкрутить в настройках, что бы открываешь около 100 вкладок, а значок вкладок не уменьшался до неприличных размеров? В фаерфоксе это хорошо сделано ( или я настроил давно) но в общем там сколько не открывай, а размер значка вкладки неизменный..в вивальди так можно сделать ?
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@NIKOLAY1 said in Увеличить размер вкладки..:
Добрый день.
Что нужно подкрутить в настройках, что бы открываешь около 100 вкладок, а значок вкладок не уменьшался до неприличных размеров? В фаерфоксе это хорошо сделано ( или я настроил давно) но в общем там сколько не открывай, а размер значка вкладки неизменный..в вивальди так можно сделать ?
Можно включить прокрутку вкладок, тогда они не будут сжиматься, а будут уходить "за горизонт"
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Помогло..спасибо