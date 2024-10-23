桌面快照版 3495.1
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Aaron Translator
Vivaldi 7.0 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3495.1
今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 7.0 的第一个候选版本。
作者：鲁阿里·厄德高
2024 年 10 月 22 日
发布候选版反馈
为了帮助我们尽快推出 7.0，请将您的反馈重点放在 6.9 稳定版以来的严重回归上。如果您想询问新的（7.0 后）功能或长期存在的问题，请访问 我们的论坛。
此快照将在将来更新，以添加预发布链接到稳定通道的等效版本。
变更日志
- [Chromium]升级至130.0.6723.80
- [仪表盘][日历] 日程小部件视图不会在跨夜时前进 (VB-110516)
- [仪表盘][面板]从垃圾箱中排除面板和网络小部件 (VB-110588)
- [仪表盘][性能] 热门网站的图标 7-8 加载速度比其他网站慢 (VB-110381)
- [邮件] 无法单击跳转到最新按钮 (VB-110592)
- [面板] 删除的网页面板中的视频在后台恢复 (VB-110527)
- [同步] 已同步标签页不再允许我一次性打开所有窗口 (VB-110047)
- [主题] 工作区按钮的新图标丢失 (VB-110258)
- [主题] 更新状态按钮的新图标丢失 (VB-110598)
- [主题] 开始页上的搜索字段在深色主题中几乎不可见 (VB-110515)
（机翻，人肉校订）