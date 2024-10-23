（原文在此）

Vivaldi 7.0 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3495.1

今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 7.0 的第一个候选版本。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 10 月 22 日

发布候选版反馈

为了帮助我们尽快推出 7.0，请将您的反馈重点放在 6.9 稳定版以来的严重回归上。如果您想询问新的（7.0 后）功能或长期存在的问题，请访问 我们的论坛。

此快照将在将来更新，以添加预发布链接到稳定通道的等效版本。

变更日志

[Chromium]升级至130.0.6723.80

[仪表盘][日历] 日程小部件视图不会在跨夜时前进 (VB-110516)

[仪表盘][面板]从垃圾箱中排除面板和网络小部件 (VB-110588)

[仪表盘][性能] 热门网站的图标 7-8 加载速度比其他网站慢 (VB-110381)

[邮件] 无法单击跳转到最新按钮 (VB-110592)

[面板] 删除的网页面板中的视频在后台恢复 (VB-110527)

[同步​​] 已同步标签页不再允许我一次性打开所有窗口 (VB-110047)

[主题] 工作区按钮的新图标丢失 (VB-110258)

[主题] 更新状态按钮的新图标丢失 (VB-110598)

[主题] 开始页上的搜索字段在深色主题中几乎不可见 (VB-110515)

（机翻，人肉校订）