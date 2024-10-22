Добра всем!

Хочу понять - это баг, или фича? )

Есть группа вкладок, сгруппированных по домену.

Когда группировка вкладок в режиме "Компактная" - при наведении курсора на группу - всплывают эскизы группы вкладок.

Вне зависимости от того, нахожусь я в этой группе (в окне/вкладке, находящемся в этой группе), или нахожусь в окне, находящемся вне этой группы. Т.е. вне зависимости от того, активна ли группа.

А вот когда группировка вкладок в режиме "Двухуровневая" - эскизы вкладок всплывают только если я НЕ нахожусь в группе вкладок. А если группа вкладок открыта - при наведении курсора на эту группу эскизы НЕ появляются.

У всех ли так?

Так и задумано?

Мне кажется, что при наведении курсора на группу вкладок, эскизы группы должны появляться вне зависимости от того, активна группа, или нет, и в каком режиме работает группировка.