（原文在此）

更接近仪表板版本 – Vivaldi 浏览器快照 3494.37

在今天的快照中，我们有……惊喜，惊喜……更多仪表板修复。 “我们到了吗？”

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 10 月 21 日

已知问题

[邮件] 无法单击跳转到最新按钮 (VB-110592)

变更日志

[地址栏][崩溃]按请求搜索后 (VB-109022)

[仪表盘][邮件] 停止然后重新启动邮件客户端会出现错误 (VB-110518)

[仪表盘][邮件]小组件保留已永久删除的消息 (VB-110498)

[仪表盘][邮件] 邮件和源的小部件应显示 10 条消息，而不是 5 条 (VB-110578)

[仪表盘][任务][面板]创建或标记完成时任务面板中的视觉闪烁 (VB-110430)

[仪表盘][Web 小部件] 对于获得警告三角形的 URL，地址字段不会变得 [不安全] (VB-110486)

[仪表盘][Web 小部件] 对于空 URL，地址字段应显示“about:blank”(VB-110525)

[仪表盘][Web 小部件] 地址字段应将网络钓鱼和恶意软件网站显示为危险 (VB-110522)

[仪表盘][Web 小部件] 上下文菜单建议您可以使用键盘快捷键，但实际上不能 (VB-110524)

[下载] 与进度条重叠时隐藏下载图标托盘 (VB-110523)

[邮件] 收件人中的长联系文本：字段会导致间距和溢出问题 (VB-104234)

[标签页] 堆叠选项卡的轮廓不正确 (VB-110500)

[工具栏编辑器] 编辑器中缺少更新按钮图标 (VB-110494)

[Windows] 文档图标需要进一步更新 (VB-110016)

（机翻，人肉校订）