如何关闭网页的休眠/自动刷新功能？
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有时候某个标签页长时间不看，再点击该标签页时就像是刚打开该网页一样，从空白开始重新加载网页，也不像是休眠了该网页，有点像是自动刷新。怎么关闭该功能？
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@DOSforever 禁用内存优化器
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@Aaron 内存优化器？Vivaldi 还自带了个内存优化器？哪里打开？
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Aaron Translator
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DOSforever
@Aaron 可能是版本差异的缘故，我的“标签页”设置中没有【内存优化器】选项，甚至都不叫“标签页”，就叫“标签”。
只有一个【休眠时变暗图标】的勾选项，但怎么控制休眠的选项没有。
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@DOSforever
我这里用的当前稳定版是有的：
如果想更新稳定版，你不妨等几个小时。官方很快就会发布了。后台在催我们更新翻译。
如果用快照版，官方刚刚发布了一版。
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Aaron Translator
哦！还有一个可能，你提到的网页定时刷新功能在这儿（标签页或标签栈上右键菜单）：
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DOSforever
@Aaron 多谢。
由于我用的是 Windows 7，所以最高只能用 5.6.2867.62 版，看来你说的“内存优化器”只有在高版本中有。
右键点击标签倒是有【定时刷新】菜单项，但我这里最多只到30分钟，也没有【禁用】和【全部禁用】项，默认是什么都不勾选，也没有勾选【休眠后台标签】，按理应该理解为不自动刷新也不休眠后台标签。
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@DOSforever said in 如何关闭网页的休眠/自动刷新功能？:
也没有勾选【禁用】和【全部禁用】项
当你勾选其中一项以后才会出现
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@Aaron 嘿嘿，有道理。确实勾选了某个时间，出现了【禁用】和【全部禁用】项。那么也就是说原来没有这两个项说明是没有设置为一定时间后刷新。
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@DOSforever 其实它这里设计逻辑有点儿......感觉是罗嗦了