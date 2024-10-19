Размещение Вкладок - увеличение и уменьшение размера вкладки, без отмены размещения для вкладки
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При создании Группы Размещения Вкладок, бывает необходимым увеличить размер Окна одной из вкладок, до обычного размера - на Весь Экран.
Для этого, после выделения необходимой вкладки в Меню, раскрывающемся по нажатию Правой кнопки мышки, приходится выбирать Пункт - Отменить Размещение.
Но после этого, Вкладка оказывается Вне Размещения, и для того, чтобы она снова оказалась в Размещении, необходимо заново создавать Группу Размещения, что на мой взгляд неудобно.
Предложение:
Хотелось-бы иметь возможность, при необходимости увеличивать Размер выбранной Вкладки во Весь Экран - до обычного размера вкладки, а затем также уменьшать размер вкладки, до того размера, который был в Размещении, не Отменяя Размещения данной вкладки.
Выбор этой Функции можно реализовать, добавив в меню пункты, например с таким наименованием:
- Выбранную вкладку во весь экран - когда вкладка имеет размер установленный в Размещении.
- Вернуть размер вкладки (для размещения) - когда вкладка развернута во весь экран.
Рис. 1. Размещение вкладок.
Указатель 1 - на выбранную в Размещении вкладку.
Указатель 2 - на место в меню, где могут быть расположены новые пункты меню.