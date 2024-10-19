При создании Группы Размещения Вкладок, бывает необходимым увеличить размер Окна одной из вкладок, до обычного размера - на Весь Экран.

Для этого, после выделения необходимой вкладки в Меню, раскрывающемся по нажатию Правой кнопки мышки, приходится выбирать Пункт - Отменить Размещение.

Но после этого, Вкладка оказывается Вне Размещения, и для того, чтобы она снова оказалась в Размещении, необходимо заново создавать Группу Размещения, что на мой взгляд неудобно.

Предложение:

Хотелось-бы иметь возможность, при необходимости увеличивать Размер выбранной Вкладки во Весь Экран - до обычного размера вкладки, а затем также уменьшать размер вкладки, до того размера, который был в Размещении, не Отменяя Размещения данной вкладки.

Выбор этой Функции можно реализовать, добавив в меню пункты, например с таким наименованием:

Выбранную вкладку во весь экран - когда вкладка имеет размер установленный в Размещении. Вернуть размер вкладки (для размещения) - когда вкладка развернута во весь экран.

Рис. 1. Размещение вкладок.

Указатель 1 - на выбранную в Размещении вкладку.

Указатель 2 - на место в меню, где могут быть расположены новые пункты меню.