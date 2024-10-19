（原文在此）

热门网站 – Vivaldi Android 浏览器快照 3498.4

此快照介绍了起始页上的热门站点，包括 UI 和回归修复。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 10 月 18 日

以下是一些已做出的更改：

起始页上的热门站点 (VAB-948)

我们直接在起始页上引入了热门站点（您最常访问的域），让您可以快速访问您最常访问的站点。根据您的浏览历史记录，此功能可确保您花更少的时间搜索经常使用的网站。

您可以通过“设置”-“开始页面”-“显示热门站点”来启用或禁用它。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

[新] 起始页上的热门网站 (VAB-948)

[标签页切换器] 使用标签切换器时状态栏和导航栏的动画 (VAB-10218)

[平板电脑] 地址字段右边缘的图标被裁剪 (VAB-9776)

[UI] 拦截器计数器中的小瑕疵 (VAB-10154)

[UI] 调整列表视图中快速拨号的边距 (VAB-10215)

[回归] 访问内部页面失败 (VAB-10176)

[回归] 具有较高 UI 缩放级别的横向设置 UI 损坏 (VAB-10217)

[回归] 将纵向模式下的照片设置为起始页背景时会旋转 90 度 (VAB-9081)

[Chrmoium]升级至130.0.6723.63

（机翻，人肉校订）