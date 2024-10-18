（原文在此）

启用起始页仪表板 – Vivaldi 浏览器快照 3494.33

在今天的快照中，我们向所有人开放了仪表板。随之而来的是大量的修复。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 10 月 17 日

变更日志：

[地址栏] 单击地址字段的放大镜不会开始搜索 (VB-110242)

[日历][任务]面板显示本地日历中项目的空状态

[Chromium]升级至130.0.6723.63

[上下文对话框] 在不期望的情况下显示得太频繁 (VB-110416)

[崩溃] 下载受密码保护的 zip 文件时 (VB-109645)

[仪表盘] 默认启用 (VB-110376)

[仪表盘][Web 小部件] 内存泄漏 (VB-110431)

[仪表盘] 日历、任务小部件滚动条的位置不同 (VB-110417)

[仪表盘] 更改默认网页小部件 URL (VB-110487)

[仪表盘] 保加利亚语日期小部件中的长日期格式不正确 (VB-110308)

[仪表盘] 更新上下文菜单中的书签字符串 (VB-110492)

[仪表盘][书签小部件]使用细图标样式 (VB-110415)

[仪表盘][日历] 日历/任务小部件在不应重新加载时重新加载 (VB-110385)

[仪表盘][日历] 无法创建新事件 (VB-110252)

[仪表盘][日历] 不要在选择器中列出仅任务日历 (VB-110363)

[仪表盘][日历] 强制我在继续之前选择一个日历 (VB-110362)

[仪表盘][崩溃][日历]更新时崩溃 (VB-110377)

[仪表盘][源]所有源看起来已读（需要区别未见/未读/已读）(VB-110496)

[仪表盘][源]项目链接上下文菜单：部分修复 (VB-110273)

[仪表盘][源] 打开源项目链接应将其标记为已查看/已读 (VB-110271)

[仪表盘][源] 在源小部件中选择所有最近的源会给出空列表 (VB-110493)

[仪表盘][邮件]为邮件小部件和面板添加空状态 (VB-110428)

[仪表盘][邮件] 最近邮件中已删除且包含垃圾邮件 (VB-110087)

[仪表盘][邮件]未见/已见之间没有区别 (VB-110427)

[仪表盘][邮件] 邮件小部件中未见/已见之间没有区别 (VB-110427)

[仪表盘][邮件] 对账户选择没有反应 (VB-110488)

[仪表盘][起始页]重新打开最后选定的组（重新打开仪表盘）不会在重新启动后持续存在 (VB-110357)

[仪表盘][起始页][性能] 浏览器因打开许多仪表盘选项卡而显着变慢 (VB-110386)

[下载] 下载“链接另存为”不应对现有文件名使用自动编号 (VB-110404)

[macOS][键盘] ⌘+/=（页面缩放）触发两次 (VB-110412)

[macOS][键盘][邮件] ⌘ + 左或右不起作用 (VB-110424)

[菜单]“视图”→“图像和动画”下的图像操作缺少复选标记 (VB-110485)

[入门] Chromeless Welcome 有 chrome：不是那种类型的“chrome” (VB-110411)

(VB-110411) [入门] 设置默认浏览器时卡在新页面 (VB-110421)

[权限] 双位置权限图标 (VB-104861)

[权限] 删除剪贴板权限类型的阻止内容弹出窗口 (VB-104861)

[快速命令] 窗口变暗且无响应 (VB-110262)

[搜索] 新的个人资料正在看到“[新]搜索引擎”(VB-110459)

[发送给自己] 如果您有零台设备，则推广 Vivaldi Mobile (VB-110329)

[快速拨号] 当项目数少于列数时，将条目置于页面中心 (VB-110217)

[起始页] 设置默认起始页组时，将重新打开快速拨号设置更改为第一组 (VB-110379)

[起始页] 未在隐身窗口中显示 (VB-110201)

[主题] 在标签栏按钮中使用自定义图标 (VB-110464)

[窗口控件] 按钮高度错误 (VB-110331)

[Windows] 文档图标采用 Chromium 徽标而不是 Vivaldi (VB-110016)

（机翻，人肉校订）