【デスクトップ版】メーラーの不具合（送受信・サーバ設定の反映ができない）
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littleSusie
お世話になっております。
いくつか前のバージョン（6.x系列だったと思う）からメーラー機能を使用し始めましたが、ずっと以下のような状況が続いています。
改善を期待して何度かバージョンアップをしましたが同様です。
改善のためにこちらで試してみるべきことがあればご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【利用環境】
Salix 64 15.0（Slackware Linux派生）
【Vivaldiバージョン】
6.9.3447.54 (Stable channel) stable (64-bit)
【再現手順】
メールアカウント設定（IMAP）をする（他のメーラーで問題なく送受信できることを確認済のもの）
【本来あるべき挙動】
1．適時メールを受信する
2．メールを送信する
3．アカウントのサーバ設定を反映する
【実際の挙動】
1．確実に受信するのはブラウザ立上げ時とPCをスリープから復帰させたときのみ
（確認ボタンをクリックしても受信しない）
2．送信ボタンを押しても送信箱に残ったまま
（あらためてサイドペイン側の送信ボタンを押しても同じ）
3．サーバ設定を変更すると「確認しています」表示が出て、「アカウント更新」ボタンがグレーアウトしたままになる。
（Vivaldiを立ち上げなおしても変わらず）
【補足情報】
何度かアカウント設定を削除して新たに設定してみましたが改善しませんでした。
今回バージョンアップ（6.9.3447.41から6.9.3447.54へ）してからだと思いますが以下のエラー（※）がメールステータスのログに出ます。
（※）
18:08:58.791 error [Mail - imap-client] error searching Inbox: Error: Error in IMAP command received by server.
Error: Error in IMAP command received by server.
at Object.callback (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:213350)
at bt._handleResponse (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:217347)
at bt._parseIncomingCommands (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:216526)
at bt._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:214504)
at u.ondata (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:211928)
at u._emit (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:595790)
at u._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594389)
at chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594141
18:08:58.791 error [Mail - imap-client] error handling exists notice: Error: Error in IMAP command received by server.
Error: Error in IMAP command received by server.
at Object.callback (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:213350)
at bt._handleResponse (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:217347)
at bt._parseIncomingCommands (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:216526)
at bt._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:214504)
at u.ondata (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:211928)
at u._emit (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:595790)
at u._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594389)
at chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594141
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ahojo Vivaldi Team
報告・ログの共有、ありがとうございます
以下、追加でお聞きしたい点がいくつかあります。
- 接続中のメールアドレスのサービス/プロバイダーはなんでしょうか？
- また、'設定 > メール > コンソールの IMAP ログを有効にする' を有効にしていただき、その後にコンソールに表示される内容を共有いただくことは可能でしょうか？
*この設定はメールアドレスの再接続、Vivaldi の再起動を要します。
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littleSusie
ご返信ありがとうございます。
お尋ねの件以下のとおり回答申し上げます。
【接続中のメールアドレスのサービス/プロバイダー】
1．さくらインターネットレンタルサーバ付属のメールサーバ
2．OCN
【IMAPログを有効にした後にコンソールに表示される内容】
メールを送信箱に置いたままにして、vivaldiを終了→起動したところ以下のエラーを得ました。
《1．の場合》
05:58:54.949 info [Mail - imapCache] Resetting init promise
05:59:16.143 error [Mail - outbox] Failed to send: <taka_y@???.com>... Domain of sender address taka_y@???.com
ただし、一度だけでその後再現しません。
また、当該サーバで新たにメールアカウント（test@???.com）を作成したところ、そちらは正常に送信できました。
（サーバ・vivaldiどちらにおいても設定はアカウント名以外、問題が起きているアカウントと同じです）
???は個人情報のため公開はご容赦ください。
（ご入用であればメール等でお知らせいたします）
《2．の場合》
05:59:16.995 error [Mail - imap, [email protected], Junk, selectMailbox] Mailbox doesn't exist: Junk (0.001 + 0.000 secs).
05:59:17.021 error [Mail - imap, [email protected], EXT, selectMailbox] Mailbox doesn't exist: EXT (0.001 + 0.000 secs).
こちらは必ず出て、vivaldiを立ち上げている間は繰り返し発生します。
???は個人情報のため公開はご容赦ください。
（ご入用であればメール等でお知らせいたします）
他に確認すべきことなどあればご指示ください。
よろしくお願いいたします。
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littleSusie
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ahojo Vivaldi Team
返答ありがとうございます
メールサービス２に関して、"Mailbox doesn't exist:" と出ているので、以下の件と症状が似ているようです。
https://forum.vivaldi.net/topic/99369/デスクトップ版-メールのエラーが出続ける?_=1729155262898
このエラーは Vivaldi メール内でのフォルダーと、お使いのメールサービスのウェブインターフェイスで見られるフォルダーが違う場合に出ることがあるエラーです。
これが原因となっていて、メールサービス１の方も止まってしまっているという可能性もありそうなので、Vivaldi とウェブインターフェイス（ほかに使っているこのメールを接続中のアプリがあればそちらも）で、両方でフォルダーが同じように存在しているか確認いただけますか？
また、各フォルダーの名前・数が一致しているかも合わせてご確認いただけると嬉しいです。
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littleSusie
返事が遅くなりすみません。
OCNのアカウントについてはエラーを解消できたと思われるので報告します。
OCNのサポートページ（※）によるとエラーが出ているフォルダは
- Junk 有料の迷惑メールブロックサービス（当方は契約していない）で使用
- EXT 自動で生成されるが不要
とのことで、他のメーラー（Thunderbird）でもアクセスしようすると同様のエラーが出ます。
前者はWEBインターフェイス上で"Spam"名のフォルダを手動で作成したところ、メーラーがそちらを迷惑メールフォルダとして認識するようになりエラー解消、後者はアカウントを一旦メーラーから削除して再登録したところ何故かアクセスにいかなくなり解消となりました。
送受信も問題なくできており、メーラーに当該アカウントだけを登録して使用する分には問題なくなったと思います。
さくらのアカウントについては（taka_y以外に）複数あるのですが、不具合が解消したものもあれば依然しないのもあって、もう少し調べてみたいと思います。
ご手数をおかけしますが、今しばらくお時間をいただけますようお願いいたします。
※メールソフトに自動生成されるフォルダーについて（IMAP）
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000wo9/
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littleSusie
その後さくらについてもテスト用のアカウントを新たに作成して試してみましたが、以下のような結果になりました。他の古いアカウントでも同様です。
（ただそちらは再現の難しいエラーが他にもときどき出ます。）
このような場合に確認してみるべきことがあればご教示よろしくお願いします。
- メーラーとさくら提供のweb ui、他のメーラー（thunderbird）上でフォルダの名前・数に齟齬はない（※）
1．送信は成功する
2．受信は成功しない
3．web uiから受信フォルダ（Inbox）内のメールを削除・移動するとメーラーにも反映される（逆に他のフォルダからInboxに移動しても反映されない）
4．おそらくサーバ側のInboxフォルダ内容の変化（受信・移動によるメールの増加、削除・移動によるメールの減少）をメーラーが検出したタイミングで※2のエラーが出る
5．メーラーで「受信トレイを右クリック→アドバンス→フォルダをサーバと再同期する」の操作をするとInboxフォルダの状態を受信トレイに反映することができる。（このときエラーは出ない）
※ただしさくらで下書き用としているフォルダ（Draft）をメーラーは単なるそういう名前のフォルダとししか認識していない。（アイコンが下書きのそれになっていない）
※2
11:50:01.421 error [Mail - imap-client] error searching Inbox: Error: Error in IMAP command received by server. Error: Error in IMAP command received by server. at Object.callback (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:213350) at bt._handleResponse (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:217347) at bt._parseIncomingCommands (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:216526) at bt._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:214504) at u.ondata (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:211928) at u._emit (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:595790) at u._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594389) at chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594141 11:50:01.421 error [Mail - imap-client] error handling exists notice: Error: Error in IMAP command received by server. Error: Error in IMAP command received by server. at Object.callback (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:213350) at bt._handleResponse (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:217347) at bt._parseIncomingCommands (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:216526) at bt._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:214504) at u.ondata (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-bundle.js:1:211928) at u._emit (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:595790) at u._onData (chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594389) at chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/background-common-bundle.js:1:594141
- メーラーとさくら提供のweb ui、他のメーラー（thunderbird）上でフォルダの名前・数に齟齬はない（※）