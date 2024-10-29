その後さくらについてもテスト用のアカウントを新たに作成して試してみましたが、以下のような結果になりました。他の古いアカウントでも同様です。

（ただそちらは再現の難しいエラーが他にもときどき出ます。）

このような場合に確認してみるべきことがあればご教示よろしくお願いします。

メーラーとさくら提供のweb ui、他のメーラー（thunderbird）上でフォルダの名前・数に齟齬はない（※）

1．送信は成功する

2．受信は成功しない

3．web uiから受信フォルダ（Inbox）内のメールを削除・移動するとメーラーにも反映される（逆に他のフォルダからInboxに移動しても反映されない）

4．おそらくサーバ側のInboxフォルダ内容の変化（受信・移動によるメールの増加、削除・移動によるメールの減少）をメーラーが検出したタイミングで※2のエラーが出る

5．メーラーで「受信トレイを右クリック→アドバンス→フォルダをサーバと再同期する」の操作をするとInboxフォルダの状態を受信トレイに反映することができる。（このときエラーは出ない）

※ただしさくらで下書き用としているフォルダ（Draft）をメーラーは単なるそういう名前のフォルダとししか認識していない。（アイコンが下書きのそれになっていない）

※2