（原文在此）

标签栈窗格 – Vivaldi Android 浏览器快照 3493.4

此更新带来了令人兴奋的新功能、改进的功能和重要修复。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 10 月 16 日

以下是一些已做出的更改：

地址栏中的直接匹配支持 (VB-107114)：我们现在也在 Android 的地址栏中引入了直接匹配支持。查看更多详情查阅 这里 。

该设置可以在设置-外观&主题-启用直接匹配中打开和关闭。

。 该设置可以在设置-外观&主题-启用直接匹配中打开和关闭。 地址栏中书签标题的自动完成 (VB-110000)：借助新的自动完成功能，Vivaldi 现在将直接根据地址栏中的标题来匹配和建议书签。启用或禁用它的选项位于设置 - 外观和主题 - 启用书签匹配

标签栈窗格 (VAB-10172)：介绍标签栈窗格！这项新功能为您提供了标签栈的组织视图，提供了一种快速、简单的方法来管理标签页组并增强您的工作流程。它非常适合经常同时管理多个标签页的用户。

标签栈位于标签页切换器中，位于隐身标签页和同步标签页之间

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

[新增]添加地址栏直接匹配支持(VB-107114)

[新增] 地址栏中的书签标题自动完成 (VB-110000)

[新增] 引入标签栈窗格 (VAB-10172)

[地址栏][搜索] 单击“X”应清除非默认搜索引擎 (VAB-9880)

[地址栏] 粘贴字母后进行搜索会给出奇怪的结果 (VAB-9878)

[标签页切换器] 关闭最后一个隐身标签页时，应聚焦普通标签页窗格 (VAB-10191)

[UI] 最近的标签页中存在多余空间 (VAB-9753)

[UI] 从自定义工具栏快捷方式选项中删除跟踪器和广告拦截器 (VAB-10166)

[崩溃] 当标签页模型中没有标签页时关闭标签切换器时 (VAB-10182)

[回归]“禁用 PWA”设置未关闭 (VAB-10085)

[回归] 新标签页动画与工具栏重叠 (VAB-10197)

[回归] 重新打开关闭的标签页会在同一标签页中打开 (VAB-10164)

[回归] 对具有多个标签栈的标签栏上的标签页进行重新排序有时会失败 (VAB-10168)

[回归] 使用底部的地址栏滚动会使标签切换器按钮消失 (VAB-10183)

[回归][平板电脑]首次在平板电脑上运行时屏幕错误 (VAB-10188)

[回归] 当关注地址字段时 URL 被删除 (VAB-10175)

[Chrmoium]升级至130.0.6723.36

（机翻，人肉校订）