Не могу автоизоваться в приложении на Android
-
При вводе логина пароля, выдает ошибку
"Vivaldi.net не принял ваши данные: Authentication failed for *мой аккаунт (400)"
При сбросе пароля через email, пишет:
"Невозможно сбросить пароль
Ссылка недействительна или срок действия кода истёк, повторите запрос ниже."
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@tar2ar В системе указано - достигнуто максимальное число попыток входа. Аккаунт был заблокирован.
Я разблокировал учётку, попробуйте снова войти, используя логин и пароль с десктопной версии, где, как я понимаю, у вас нет проблем с входом.
-
С десктопной версией проблем не было. Проблемы именно на Андроид.
На десктопной перезашел.
-
@Shpankov Спасибо. Вcе заработало.
А в какую ветку обратится с пожеланиями/предложениями?
-
Сбор пожеланий - голосование (ПК)
Сбор пожеланий для мобильной версии - голосование
P.S. Перед тем, как опубликовать новый запрос, пожалуйста, внимательно прочитайте правила