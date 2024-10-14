（原文在此）

崩溃快速修复 – Vivaldi 浏览器快照 3493.3

在今天的快照中，我们“快速修复”了与发送选项卡实验相关的崩溃，并进一步修复了仪表板。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 10 月 14 日

变更日志

[崩溃] 升级“发送”标签页到设备实验的菜单时 (VB-110293)

[仪表盘] 如果设置为默认，每个标签页都会呈现仪表盘 (VB-110334)

[仪表盘] 键盘导航在日历小部件中不起作用 (VB-110302)

[仪表板] 起始页仪表盘：改进了日历、任务小部件样式 (VB-29645)

[仪表盘] 任务（和日历）小部件在加载时将自身滚动到视图中 (VB-110254)

[仪表盘][网页小部件]在快速拨号中切换时 URL 字段丢失 (VB-110295)

[面板] 面板切换覆盖了网页的一部分 (VB-100008)

[面板][设置]启用全局浮动面板时，非浮动面板也会自动关闭 (VB-91460)

[面板][标签页] 左侧手风琴堆栈在浮动面板上渲染 (VB-109010)

[起始页] 设置为可通过右键单击访问的默认起始页项目 (VB-110335)

[同步​​] 不显示已同步设备的空网页面板文件夹 (VB-110318)

（机翻，人肉校订）