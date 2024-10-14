В последних двух снапшотах заметил.

Почта (значок в панели состояния внизу) перестало отображаться поступление писем (кружок с числом полученных непрочитанных сообщений). Ранее всегда работало. А вот в боковой панели - пожалуйста, работает и отображает, но нужно открывать панель. Мне так неудобно, нужно чтоб именно внизу, на панели состояния, рядом с загрузками, паузой и прочим, что там.

Ковырялся в настройках, не помогает.

Кто может подсказать, как восстановить отображение числа полученных писем на значке почты именно в панели состояния внизу.