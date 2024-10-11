（原文在此）

进一步的仪表板修复 - Vivaldi 浏览器快照 3491.4

在今天的快照中，我们对起始页仪表板实验进行了更多改进。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 10 月 11 日

变更日志

[地址栏][崩溃]删除文本时 (VB-109217)

[日历][键盘][任务]使用键盘标记错误的任务已完成 (VB-110220)

[仪表盘] 日历和任务小部件相互影响 (VB-110237)

[仪表盘] 隐藏仪表板页面本身的促销按钮 (VB-110256)

[仪表盘][崩溃][网页小部件]设置为 vivaldi:// UI URL 导致崩溃：现已禁用 (VB-109762)

[仪表盘][订阅] 调整大小时需要再次选择 Feed (VB-110301)

[仪表盘][邮件] 已删除且最近邮件中包含垃圾邮件 (VB-110087)

[仪表盘][网页小部件]无法正确更新 (VB-110248)

[仪表盘][网页小部件]需要只读迷你地址字段 (VB-110030)

[邮件] 标记为已读时，在取消后跳转到最新内容 (VB-110296)

[菜单]“搜索图像”菜单项丢失 (VB-110284)

[入门] 欢迎页面的新字符串 (VB-110246)

[性能] 每个标签页都会在浏览器启动时加载 (VB-109996)

[将标签页发送到设备] 添加对发送图像的支持 (VB-110294)

[设置][崩溃]尝试在隐身标签页中显示保存的密码 (VB-107166)

[同步​​] 重新启动时不会重新应用自定义设备名称 (VB-110292)

[UI][命令] 启用“切换 UI”的窗口顶部有额外的行 (VB-110239)

[网站权限] 某些网站权限存在问题：空闲检测、传感器、剪贴板 (VB-104861)

（机翻，人肉校订）