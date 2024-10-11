Vivaldi 用的是默认自设的 DNS 吗？
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是不是与 Windows 设定的 DNS 无关？
自设的 DNS 是什么？如何查看？
默认自带的 DNS 设定是不是在【设置】-> 【谷歌服务】中勾选 “使用 DNS 服务以减少导航错误” ？也就是说它默认用的是 Google 的 DNS ?
Vivaldi 有没有类似 Firefox 的
about:networking#dnslookuptool查看自己所解析的 DNS 结果是什么的
vivaldi://设置？
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有时候访问 www.bing.com 都会出错，提示：
无法访问此网站找不到 www.bing.com 的服务器 IP 地址。
请试试以下办法：
检查代理服务器、防火墙和安全 DNS 配置
[正在进行Windows网络诊断](javascript:diagnoseErrors())
DNS_PROBE_FINISHED_BAD_SECURE_CONFIG
请检查您的安全 DNS 设置
请检查您的安全 DNS 设置。您可能已配置了安全 DNS 服务器但无法连接到它。
为使 Vivaldi 可以访问网络开启防火墙或防病毒软件的 设置。
如果它已在可访问网络的程序列表中，请尝试将它从该列表中移除， 然后重新添加到其中。
如果您使用代理服务器…
请检查您的代理服务器设置或与网络管理员联系，以确保代理服务器正常运行。 如果您认为自己不需要使用代理服务器， 请执行以下操作： 转到 Vivaldi 主菜单 > 设置 > 显示高级设置… > 更改代理服务器设置… > 局域网设置 然后取消勾选“在局域网中使用代理服务器”。
这其中的
DNS_PROBE_FINISHED_BAD_SECURE_CONFIG是什么意思？
其中的【检查代理服务器、防火墙和安全 DNS 配置】所给出的链接 chrome-error://chromewebdata/#buttons 根本打不开
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@DOSforever vivaldi://net-internals/#dns
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@showyoubetter 非常感谢！
另外再请问下 Vivaldi 有没有类似 Firefox 的
about:about那样可以列出所有
vivaldi://内部地址的参数？
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@DOSforever vivaldi://vivaldi-urls/
DNS设置你可以在vivaldi://settings/security 看下是不是勾选了安全dns
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@showyoubetter
Great! 太感谢了！我一直在找这个，总算知道了！
另外我的 vivaldi://settings/ 中没有 security 项，在 settings 中搜索“安全”和 DNS 也没找到相关设置项。不知是不是由于版本差异的缘故。我的是 5.6.2867.62 版。
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@DOSforever vivaldi://settings/security 你跳转的是Vivaldi自己的设置还是谷歌浏览器设置?
如果跳转的是Vivaldi自己的设置, 你把地址换成chrome://settings/security
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@showyoubetter 是跳转到 vivaldi 自己的设置页面，就停留在 vivaldi://settings 首页，也就是后面不管是不是 security 还是其它什么字符串，只要它认为是无效的就显示首页。
按你说的，用 chrome://settings/security 倒是有效了，出现了【安全】设置。侧边栏和整个页面也类似于 Chrome 的设置样子。
原来默认是“使用安全 DNS”，点选了“使用 Cloudflare (1.1.1.1)”
看来你解决了我的疑惑！
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@showyoubetter
用 chrome://settings/security 倒是有效了，出现了【安全】设置。侧边栏和整个页面也类似于 Chrome 的设置样子。但奇怪的是成功打开后地址栏反而自动变成了
vivaldi://settings/security，直接输入 vivaldi://settings/security 反倒不行。奇怪、奇怪，太奇怪了！
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@DOSforever said in Vivaldi 用的是默认自设的 DNS 吗？:
地址栏反而自动变成了 vivaldi://settings/security
你可以在chrome://experiments/ 中勾选
Enable Chrome Pages来取消重定向到vivaldi
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@showyoubetter
我按照这个地址打开后没有你说的这个勾选项，只有以下这三项。或许是版本不同的缘故。
不过我倒觉得不应该有“取消重定向到 vivaldi” ，既然是 Vivaldi 了，而是应该所有 chrome 都换成 vivaldi 。
而且有趣的是第一次按照 chrome://experiments/ 打开是打不开的，提示：
无法访问此网站网址为 chrome://experiments/ 的网页可能暂时无法连接，或者它已永久性地移动到了新网址。
ERR_INVALID_URL
再按一次回车，地址栏会自动变成
vivaldi://experiments就可以打开了。
有趣、有趣、太有趣了，有的 chrome 要换成 vivaldi 才能打开，有的要 vivaldi 换成 chrome 才能打开，简直太混乱了。