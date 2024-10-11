有时候访问 www.bing.com 都会出错，提示：

无法访问此网站找不到 www.bing.com 的服务器 IP 地址。

请试试以下办法：

检查代理服务器、防火墙和安全 DNS 配置

[正在进行Windows网络诊断](javascript:diagnoseErrors())

DNS_PROBE_FINISHED_BAD_SECURE_CONFIG

请检查您的安全 DNS 设置

请检查您的安全 DNS 设置。您可能已配置了安全 DNS 服务器但无法连接到它。

为使 Vivaldi 可以访问网络开启防火墙或防病毒软件的 设置。

如果它已在可访问网络的程序列表中，请尝试将它从该列表中移除， 然后重新添加到其中。

如果您使用代理服务器…

请检查您的代理服务器设置或与网络管理员联系，以确保代理服务器正常运行。 如果您认为自己不需要使用代理服务器， 请执行以下操作： 转到 Vivaldi 主菜单 > 设置 > 显示高级设置… > 更改代理服务器设置… > 局域网设置 然后取消勾选“在局域网中使用代理服务器”。