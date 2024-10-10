（原文在此）

仪表盘实验改进 – Vivaldi 浏览器快照 3490.4

在今天的快照中，我们进行了大量修复，特别是针对我们的起始页仪表盘实验版。我们还添加了另一个实验项来启用将标签页发送到其他设备。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 10 月 10 日

在我们之前的快照中，我们介绍了起始页仪表板实验 现在我们有另一个实验。此功能允许您将选项卡发送到其他设备（只要它们也是最近的快照）。像上次一样，在地址栏输入“vivaldi://experiments”，启用您想要尝试的实验项并重新启动浏览器。

变更日志

[新增][同步]重新引入“将[标签页]发送到您的设备”：添加为新实验（VB-86341）

[书签] 某些默认书签的图标有错误 (VB-110008)

[日历] 允许的项目单选框缺少填充 (VB-110085)

[日历] 多周/月视图中的行太高 (VB-110044)

[日历] 选择事件时任务复选框不可见 (VB-110119)

[Chromium]升级至130.0.6723.36

[崩溃] 在闪烁的图块上打开开发工具 (VB-104049)

[崩溃] 在隐身窗口中打开密码管理器页面会使浏览器崩溃 (VB-106295)

[崩溃][菜单]执行菜单项时文档上下文菜单可能会崩溃 (VB-110244)

[仪表盘] 热门站点历史记录与回填列表重复 (VB-110089)

[仪表盘] 添加“编辑快捷方式”菜单以打开书签管理器中的文件夹(VB-110028)

[仪表盘] 通过拖放添加新的小部件 (VB-109805)

[仪表盘] 回填热门站点小部件中的一些默认设置 (VB-109837)

[仪表盘] 缓存提示小部件内容 (VB-110127)

[仪表盘] 在其他页面上可见的日历编辑器 (VB-110001)

[仪表盘] 日历小部件同时具有两个空状态 (VB-109841)

[仪表盘] 从快速设置禁用仪表盘应在导航到快速拨号时保持设置打开状态 (VB-110024)

[仪表盘] 启用网页小部件的上下文菜单项 (VB-110125)

[仪表盘] 订阅和邮件加载状态闪烁 (VB-109833)

[仪表盘] 订阅小部件应打开链接而不是订阅视图 (VB-109832)

[仪表盘] 仪表盘无法打开新窗口 (VB-110042)

[仪表盘] 隐私统计小部件在加载时弹跳，有时无法加载日期线 (VB-109828)

[仪表盘] 推广新的仪表盘而不是游戏 (VB-109882)

[仪表盘] 快捷方式小部件有时会选择非文件夹随机书签作为其书签文件夹 (VB-110045)

[仪表盘] 任务小部件：多行文本不是文本开始/左对齐 (VB-110098)

[仪表盘] 提示小部件链接应在当前标签页中打开 (VB-110022)

[仪表盘] 当明显有空间容纳 8 个站点时，热门站点小部件仅限于 6 个站点 (VB-109969)

[仪表盘] 网页小部件应使用与网页面板相同的方法来显示站点 (VB-109771)

[仪表盘] 网页小部件：删除文档上下文菜单 (VB-110027)

[仪表盘] 将小部件拖动到内容区域时网站小部件不会移动 (VB-109885)

[仪表盘] 关闭其他标签页时小部件布局会发生变化 (VB-109979)

[仪表盘][日历]小组件影响日历显示模式 (VB-110111)

[仪表盘][订阅源] 在新标签页中打开源 (VB-110026)

[仪表盘][邮件][订阅源]链接打开处理 (VB-110026)

[开发者工具] 指针始终保持为箭头 (VB-109907)

[订阅源] “在 [object PointerEvent] 下创建一个新文件夹”毫无意义 (VB-109753)

[订阅源] 无法重命名 feed 文件夹 (VB-109741)

[订阅源] 如果再次拖放到同一文件夹中，条目会丢失 (VB-109915)

[订阅源][崩溃] 从磁盘恢复源时 (VB-110084)

[历史记录] 清除浏览数据后仍然存在 (VB-110211)

[Linux][Onboarding] 跳过 Flatpak 中的 Pin、Default、Import 页面 (VB-110073)

[macOS][键盘] 设置窗口中的快捷方式失败 (VB-109916)

[macOS][键盘] ⌘ 更新后无法进行页面缩放 (VB-109432)

[macOS][键盘] ⌘z 不再可以重新打开关闭的标签页 (VB-109452)

[邮件] 在没有“收件人：”的情况下，清楚地显示邮件如何到达给定帐户 (VB-109613)

[邮件] 设置关闭跳转到最新版本 (VB-110223)

[邮件] 在邮件列表中提供“跳转到最近的邮件”按钮：跟进 (VB-99585)

[邮件][macOS][键盘] 单键快捷键 f（转发）、r（回复）、n（新邮件）损坏 (VB-110040)

[Onboarding] 隐藏设置​​默认浏览器复选框（VB-110074）

[入门] 将“设置为默认值”步骤从 2 移至 5 (VB-110052)

[入门] 删除第 5 个欢迎页面步骤的白色背景 (VB-110233)

[面板] 关闭面板时出现问题 (VB-110173)

[性能] 新主题导致性能大幅下降 (VB-110063)

[快速命令][崩溃]添加到历史访问列表中的无效 URL (VB-110082)

[搜索] Yandex 搜索更新为无效 URL (VB-110152)

[快速拨号] 快速拨号组标题需要更好的一致性 (VB-110055)

[同步​​] 标签页更改时 (VB-109775)

[主题] 替换核心 UI 图标集 (VB-110196)

[主题] Settings.json 文件在导出的 zip 存档中多次保存 (VB-110059)

[UI] 处理站点权限提示对话框：进一步的 UI 修复 (VB-104861)

[UI] 标签页堆栈轮廓密度间距 (VB-108033)

[窗口管理] 新的最大化窗口打开方式怪异 (VB-110014)

[Windows][安装程序] 如果选择了错误的软件包，则显示“下载 Arm64”消息 (VB-108779)

[Windows][Linux] 内部滚动条图标不均匀 (VB-110215)

[Windows][UI 密度] 窗口控件重叠地址栏 (VB-109780)

（机翻，人肉校订）