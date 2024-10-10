桌面快照版 3490.4
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Aaron Translator
仪表盘实验改进 – Vivaldi 浏览器快照 3490.4
在今天的快照中，我们进行了大量修复，特别是针对我们的起始页仪表盘实验版。我们还添加了另一个实验项来启用将标签页发送到其他设备。
作者：鲁阿里·厄德高
2024 年 10 月 10 日
在我们之前的快照中，我们介绍了起始页仪表板实验 现在我们有另一个实验。此功能允许您将选项卡发送到其他设备（只要它们也是最近的快照）。像上次一样，在地址栏输入“vivaldi://experiments”，启用您想要尝试的实验项并重新启动浏览器。
变更日志
- [新增][同步]重新引入“将[标签页]发送到您的设备”：添加为新实验（VB-86341）
- [书签] 某些默认书签的图标有错误 (VB-110008)
- [日历] 允许的项目单选框缺少填充 (VB-110085)
- [日历] 多周/月视图中的行太高 (VB-110044)
- [日历] 选择事件时任务复选框不可见 (VB-110119)
- [Chromium]升级至130.0.6723.36
- [崩溃] 在闪烁的图块上打开开发工具 (VB-104049)
- [崩溃] 在隐身窗口中打开密码管理器页面会使浏览器崩溃 (VB-106295)
- [崩溃][菜单]执行菜单项时文档上下文菜单可能会崩溃 (VB-110244)
- [仪表盘] 热门站点历史记录与回填列表重复 (VB-110089)
- [仪表盘] 添加“编辑快捷方式”菜单以打开书签管理器中的文件夹(VB-110028)
- [仪表盘] 通过拖放添加新的小部件 (VB-109805)
- [仪表盘] 回填热门站点小部件中的一些默认设置 (VB-109837)
- [仪表盘] 缓存提示小部件内容 (VB-110127)
- [仪表盘] 在其他页面上可见的日历编辑器 (VB-110001)
- [仪表盘] 日历小部件同时具有两个空状态 (VB-109841)
- [仪表盘] 从快速设置禁用仪表盘应在导航到快速拨号时保持设置打开状态 (VB-110024)
- [仪表盘] 启用网页小部件的上下文菜单项 (VB-110125)
- [仪表盘] 订阅和邮件加载状态闪烁 (VB-109833)
- [仪表盘] 订阅小部件应打开链接而不是订阅视图 (VB-109832)
- [仪表盘] 仪表盘无法打开新窗口 (VB-110042)
- [仪表盘] 隐私统计小部件在加载时弹跳，有时无法加载日期线 (VB-109828)
- [仪表盘] 推广新的仪表盘而不是游戏 (VB-109882)
- [仪表盘] 快捷方式小部件有时会选择非文件夹随机书签作为其书签文件夹 (VB-110045)
- [仪表盘] 任务小部件：多行文本不是文本开始/左对齐 (VB-110098)
- [仪表盘] 提示小部件链接应在当前标签页中打开 (VB-110022)
- [仪表盘] 当明显有空间容纳 8 个站点时，热门站点小部件仅限于 6 个站点 (VB-109969)
- [仪表盘] 网页小部件应使用与网页面板相同的方法来显示站点 (VB-109771)
- [仪表盘] 网页小部件：删除文档上下文菜单 (VB-110027)
- [仪表盘] 将小部件拖动到内容区域时网站小部件不会移动 (VB-109885)
- [仪表盘] 关闭其他标签页时小部件布局会发生变化 (VB-109979)
- [仪表盘][日历]小组件影响日历显示模式 (VB-110111)
- [仪表盘][订阅源] 在新标签页中打开源 (VB-110026)
- [仪表盘][邮件][订阅源]链接打开处理 (VB-110026)
- [开发者工具] 指针始终保持为箭头 (VB-109907)
- [订阅源] “在 [object PointerEvent] 下创建一个新文件夹”毫无意义 (VB-109753)
- [订阅源] 无法重命名 feed 文件夹 (VB-109741)
- [订阅源] 如果再次拖放到同一文件夹中，条目会丢失 (VB-109915)
- [订阅源][崩溃] 从磁盘恢复源时 (VB-110084)
- [历史记录] 清除浏览数据后仍然存在 (VB-110211)
- [Linux][Onboarding] 跳过 Flatpak 中的 Pin、Default、Import 页面 (VB-110073)
- [macOS][键盘] 设置窗口中的快捷方式失败 (VB-109916)
- [macOS][键盘] ⌘ 更新后无法进行页面缩放 (VB-109432)
- [macOS][键盘] ⌘z 不再可以重新打开关闭的标签页 (VB-109452)
- [邮件] 在没有“收件人：”的情况下，清楚地显示邮件如何到达给定帐户 (VB-109613)
- [邮件] 设置关闭跳转到最新版本 (VB-110223)
- [邮件] 在邮件列表中提供“跳转到最近的邮件”按钮：跟进 (VB-99585)
- [邮件][macOS][键盘] 单键快捷键 f（转发）、r（回复）、n（新邮件）损坏 (VB-110040)
- [Onboarding] 隐藏设置默认浏览器复选框（VB-110074）
- [入门] 将“设置为默认值”步骤从 2 移至 5 (VB-110052)
- [入门] 删除第 5 个欢迎页面步骤的白色背景 (VB-110233)
- [面板] 关闭面板时出现问题 (VB-110173)
- [性能] 新主题导致性能大幅下降 (VB-110063)
- [快速命令][崩溃]添加到历史访问列表中的无效 URL (VB-110082)
- [搜索] Yandex 搜索更新为无效 URL (VB-110152)
- [快速拨号] 快速拨号组标题需要更好的一致性 (VB-110055)
- [同步] 标签页更改时 (VB-109775)
- [主题] 替换核心 UI 图标集 (VB-110196)
- [主题] Settings.json 文件在导出的 zip 存档中多次保存 (VB-110059)
- [UI] 处理站点权限提示对话框：进一步的 UI 修复 (VB-104861)
- [UI] 标签页堆栈轮廓密度间距 (VB-108033)
- [窗口管理] 新的最大化窗口打开方式怪异 (VB-110014)
- [Windows][安装程序] 如果选择了错误的软件包，则显示“下载 Arm64”消息 (VB-108779)
- [Windows][Linux] 内部滚动条图标不均匀 (VB-110215)
- [Windows][UI 密度] 窗口控件重叠地址栏 (VB-109780)
（机翻，人肉校订）