（原文在此）

新设置、改进和回归修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3486.3

今天的快照包括新设置、选项卡增强、几个回归修复和 Chromium 改进。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 10 月 8 日

以下是一些已做出的更改：

撤消标签页关闭消息切换：添加了一个新设置（设置-标签页-在标签页关闭时显示撤消消息），允许您在关闭标签页时显示或隐藏“撤消”消息。您现在可以根据您的偏好自定义此通知的显示方式 (VAB-10060)。

组合的站点首选项和跟踪器拦截器对话框：我们通过将站点首选项和跟踪器拦截器设置合并为一个更方便的对话框 (VAB-9022) 来简化它们。

所有自动填充问题现已解决 (VAB-7588)。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

[新增][设置] 创建新设置以在关闭标签页时显示/隐藏撤消消息 (VAB-10060)

[新][UI] 合并站点首选项和跟踪器拦截器对话框 (VAB-9022)

[新][同步]启用新的、更快的同步方法 (VB-109559)

[标签页] 关闭的标签页列表在重新打开标签页后不会更新 (VAB-10007)

[标签页] 在组标签页上下文菜单中重命名“从工具栏删除”(VAB-10104)

[标签页] 在标签切换器中选择标签页会将标签切换器菜单移动到顶部 (VAB-9924)

[回归] 底部地址栏没有标签栏会隐藏标签切换器 (VAB-10125)

[回归] 允许背景音频设置 (VAB-9875)

[回归] 自动填充不起作用 (VAB-7588)

[回归] 双击后退按钮关闭应用程序不起作用 (VAB-9392)

[回归] 密码字段不会触发外部密码管理器 (VAB-9341)

[回归] 底部的工具栏按钮消失 (VAB-9824)

[回归] 在标签栈上使用关闭按钮子标签页不起作用 (VAB-9965)

[回归] Vivaldia 设置不起作用 (VAB-10095)

[回归] 禁用所有快速拨号组时，移动书签和垃圾文件夹显示在起始页上 (VAB-9923)

[回归] 开始视频投射时浏览器崩溃 (VAB-9941)

[设置] 关闭设置中的搜索始终显示主要设置修复 (VAB-9840)

[起始页] 添加新组应打开该组 (VAB-9377)

[起始页] 双击添加快速拨号打开两个新的快速拨号表 (VAB-10119)

[起始页] 新的组插图在折叠式折叠件上裁剪，并且按钮在横向折叠时位于视图之外 (VAB-10117)

[UI] 设置中的搜索字段在横向模式下占用太多空间 (VAB-9740)

[UI] 当标签栏禁用且位于底部时，标签栈栏颜色错误 (VAB-9857)

[UI] 改进标签切换器打开关闭动画 (VAB-10131)

[UI] 起始页上的图标颜色不正确 (VAB-10123)

[Chromium]升级至130.0.6723.15

（机翻，人肉校订）