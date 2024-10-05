Привет, столкнулся с проблемой: настройки и все данные кроме истории сбросились после переустановки Windows 11.

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Браузер установлен в режиме "автоном", синхронизация не включена.

Конкретно: cookies, пароли, другие локальные данные сайтов, расширения стерлись когда запустил Vivaldi на новом Windows.

Не было даже диалогово окна "введите ключ".

Как этого избежать в следующем переустановке Windows или переносе Vivaldi? Чтобы открыл и все было как в предыдущем Windows.

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У меня также есть другой профиль, синхронизация включена.