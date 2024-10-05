Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?
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Привет, столкнулся с проблемой: настройки и все данные кроме истории сбросились после переустановки Windows 11.
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Браузер установлен в режиме "автоном", синхронизация не включена.
Конкретно: cookies, пароли, другие локальные данные сайтов, расширения стерлись когда запустил Vivaldi на новом Windows.
Не было даже диалогово окна "введите ключ".
Как этого избежать в следующем переустановке Windows или переносе Vivaldi? Чтобы открыл и все было как в предыдущем Windows.
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У меня также есть другой профиль, синхронизация включена.
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@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
все данные кроме истории сбросились после переустановки Windows 11.
Всегда будут слетать, потерять можно всё.
@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Как этого избежать в следующем переустановке Windows или переносе Vivaldi? Чтобы открыл и все было как в предыдущем Windows.
Сделать портабл https://forum.vivaldi.net/post/757124
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@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Браузер установлен в режиме "автоном", синхронизация не включена.
Мне в таком случае помогала установка браузера в автономном режиме в папку с браузером из "предыдущей" Windows. Тогда и пароли подхватывались, и почта, и настройки.
Попробуйте и вы так сделать, только сначала забекапьте папку с профилем.
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@kurai said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
в папку с браузером из "предыдущей" Windows
Каша будет и неведомые глюки, подозрение на них (при наличии, вопрос времени) - будет постоянно сверлить мозг, к конце концов - пользователь снесёт профиль и заново настроит новый. Поэтому или полный портабл с контролем изменений и очисткой, или периодическое создание нового профиля. Нет других способов уконтропупить тот мёртвый "служебный" хлам, который скапливается в процессе "жизнедеятельности" браузера. Относится к движку Хрома, а не конкретно к Вивальди (!)
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@Capushon said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Каша будет и неведомые глюки, подозрение на них (при наличии, вопрос времени) - будет постоянно сверлить мозг, к конце концов - пользователь снесёт профиль и заново настроит новый.
Пользуюсь таким способом много лет, багов не больше обычного )))
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@kurai said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Пользуюсь таким способом много лет, багов не больше обычного )))
Я могу описать содержимое и назначение ЛЮБОГО файла в своём профиле Вивальди, вы можете же самое сказать о своём?
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@Capushon said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
вы можете же самое сказать о своём?
Нет. А должен?
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@kurai said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Нет. А должен?
Если хотим порядок там, то да.
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@kurai said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Браузер установлен в режиме "автоном", синхронизация не включена.
Мне в таком случае помогала установка браузера в автономном режиме в папку с браузером из "предыдущей" Windows. Тогда и пароли подхватывались, и почта, и настройки.
Попробуйте и вы так сделать, только сначала забекапьте папку с профилем.
Мой Vivildi установлен на другой NVMe диск. Буква, имя диска не меняется после переустановки Windows, поэтому этот кейс не работает для меня
спасибо подсказку.
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@Capushon said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
все данные кроме истории сбросились после переустановки Windows 11.
Всегда будут слетать, потерять можно всё.
@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Как этого избежать в следующем переустановке Windows или переносе Vivaldi? Чтобы открыл и все было как в предыдущем Windows.
Сделать портабл https://forum.vivaldi.net/post/757124
Вы сами пробовали? Есть инфа насчет "авторизация в VIvaldi" чтобы закачать данные с сервера, а потом выключить авторизацию. Так сработает?
Много чего придется копировать. Можно ли просто выделить папки "Extensions.", "Session.", Bookmarks?
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@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Вы сами пробовали?
У меня 4 ПК и богатый опыт по запуску одного и того же браузера (с одним профилем) на разных ПК и разных Windows.
@hobokumo said in Как сохранить ключи Vivaldi без синхронизации?:
Есть инфа насчет "авторизация в VIvaldi" чтобы закачать данные с сервера, а потом выключить авторизацию. Так сработает?
Синхронизация что-ли? Не пользуюсь, народ и там умудряется терять данные. Поэтому только полный портабл с периодическими бэкапами в архив.
Imho.