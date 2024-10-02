（原文在此）

许多新内容，包括新主题、新图标集和新的起始页实验。

作者：阿特尔莫

2024 年 10 月 2 日

哦不，设计更新！

尽管我们很愿意这么认为，但软件设计从来都不是真正永恒的，而且从来没有重新设计的好时机。尽管如此，设计债还是存在的，而且必须维持下去。

在 Vivaldi，我们始终在不断发展，每周更新并不断添加新功能。虽然这种渐进方法推动了创新，但它也可能挑战原始设计，使新功能感觉格格不入。为了保持一切和谐，我们定期退一步重新思考和重新平衡，确保浏览器保持强大的凝聚力。

通过此快照，我们引入了更宽敞的界面，并配有新的图标集和背景图像。我们对浏览器的整个界面进行了调整和完善。

显然这是 Vivaldi，所以你仍然可以选择使用紧凑模式来保持原来的样子。我们所要求的只是您给它一些时间，我们希望您会像我们一样喜欢这个新外观！



（上图：宽敞且焕然一新的用户界面，带有新的图标和背景图像。）

通过更新的设计，标签页现在是浮动的。这开辟了像这种完全圆形的标签形状这样的可能性，这在以前是不可能的。我们的新图标集还更多地依赖于双色调，而不仅仅是单笔画，增加了更多的深度。敏锐的观众还会注意到，这个新套装比前一套稍薄，因此可以显示更多细节。

您可以在“设置 → 外观 → 用户界面密度”下找到新的 UI 密度设置。在主题编辑器中尝试一下，找到适合您的外观！

PS：一些旧的捆绑主题在此版本中已停用。您可以从 维瓦尔第主题 下载它们以及更多内容。退役的主题是6.7 默认（经典）、人类（Human）、蓝图（, Blueprint）、亮粉色（Hot Pink）

但还有更多……

我告诉过你今天我们有很多事情。我们正在推出一项名为“仪表板”的重要新功能。

Vivaldi 是一整套工具，而仪表板是其核心。我们的想法是让您在一个地方全面了解当前发生的一切。首先，您有 11 个小部件可供选择。按照您想要的方式构建它，选择对您有意义的小部件。如果您使用我们内置的邮件、日历和摘要阅读器，那么仪表板确实会非常出色。



（上图：新的可配置仪表板让您一目了然地查看 Vivaldi 邮件和日历的更新）

要启用新的仪表板（实验性功能），请在地址栏输入“vivaldi://experiments”并回车，然后启用新的“起始页仪表板”设置并重新启动浏览器。 然后，您将在起始页的顶部导航栏中找到仪表板。实验性功能可能会发生变化、出现意外行为和其他问题。如有问题，请禁用实验性功能，并把您遇到的问题告诉我们！

变更日志：

[新增] 新主题和图标集 (VB-108210)

[新增][设置]新的 UI 密度设置（常规或紧凑）(VB-108033)

[新增][起始页]新的仪表板功能（实验性） (VB-29645)

(VB-29645) [新增][同步]启用新的、更快的同步方法 (VB-109559)

[新增][同步][面板]同步 Web 面板 (VB-106189)

[新增][订阅] 管理文件夹中的 feed 订阅 (VB-89833)

(VB-89833) [新增][邮件] 在邮件列表中显示“跳转到最近的邮件”按钮 (VB-99585)

[新增][邮件] 提供快速将“回复”更改为“回复全部”的功能 (VB-108107)

[日历][面板] 无法正确呈现事件描述 HTML (VB-109299)

[日历][设置]颜色选择器不应自动关闭 (VB-109665)

[Chromium]升级至130.0.6723.26

[崩溃][地址栏]单击锁时 (VB-109908)

[崩溃][菜单][Windows][Linux] 确保菜单元素使用有效的 ID 范围 (VB-109421)

[开发者工具] 查看移动布局时鼠标变得不稳定 (VB-109012)

[扩展] 工具栏中扩展图标上的数据未正确显示 (VB-109023)

[扩展] 如果删除了隐藏的扩展，则无法取消隐藏扩展 (VB-108986)

[历史记录] 未完整显示 (VB-109846)

[历史记录] 删除访问后，今天的项目不同步 (VB-109368)

[键盘][标签页] 重命名标签页快捷方式不起作用 (VB-109611)

[邮件]“开始日期”和“结束日期”都有“之后”作为工具提示 (VB-104378)

[邮件] 展开和排队图标在邮件列表中获得单独的行水平视图 (VB-109761)

[邮件] 使用选定的标题进行格式化电子邮件打印 (VB-44458)

[邮件] 移动消息上下文菜单每个目标文件夹有多个项目 (VB-108211)

[邮件] 在水平/垂直宽视图中将消息预览放在与主题不同的行中 (VB-109404)

[邮件] 从一封邮件转到另一封邮件时，快速回复编辑器会闪烁 (VB-109461)

[邮件] 在邮件列表的工具提示中显示完整的电子邮件地址 (VB-109743)

[邮件] 已发送/发件箱/草稿列表中的邮件提示错误 (VB-109742)

[设置] 删除网站权限滚动回列表顶部 (VB-108819)

[标签页] 展开标签页单击目标区域到屏幕边缘 (VB-108843)

[标签页] 在某些情况下不遵守新标签页位置的设置 (VB-109591)

[Vivaldia][书签]最新更新后游戏书签翻倍(VB-109862)

[窗口管理] 创建一个新的最大化窗口在最大化之前以恢复状态启动 (VB-109884)

[Windows][下载] 将拖放行为从“复制”更改为“移动”文件 (VB-109546)

（机翻，人肉校订）