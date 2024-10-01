@Archymotor said in ↓:

Не вижу там такого.

@Archymotor, это похоже на баг. Должно быть вот так:

Я так понял, у Вас панель адреса расположена внизу? Попробуйте переключить её расположение, установите "вверху" (Настройки браузера → Вкладки → Панель адреса внизу(отключить)). Может тогда появится нужная Вам настройка (Показывать панели при прокрутке).