Прячется адресная строка
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При пролистывании сайта прячется адресная строка. Как сделать, чтобы она всегда отображалась? В настройках выставлено, всегда отображать панель состояния
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@Archymotor :
Настройки браузера → Внешний вид и Темы → Показывать панели при прокрутке (включить).
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@RX21
Не вижу там такого. Есть отображение панели статуса и там выбрано, показать панель состояния
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@Archymotor said in ↓:
Не вижу там такого.
@Archymotor, это похоже на баг. Должно быть вот так:
Я так понял, у Вас панель адреса расположена внизу? Попробуйте переключить её расположение, установите "вверху" (Настройки браузера → Вкладки → Панель адреса внизу(отключить)). Может тогда появится нужная Вам настройка (Показывать панели при прокрутке).
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@RX21 Спасибо, но не появилось. Такая беда произошла, после перехода на версию 6.9
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@RX21 Настроил путем отката на версию 6.8. Настроил, там данный пункт есть, а потом обновился и панели перестали прятаться при прокрутке. Спасибо за поддержку
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@Archymotor, У меня на основном устройстве (Samsung, Android 11), по некоторым причинам, отсутствует последняя стабильная версия Вивальди( а установлена Вивальди 5.7), а скриншот, был сделан с последнего Снапшота(Vivaldi Snapshot 6.10.3464.4). На данный момент, использую Снапшот как основной браузер.
Только что проверил на другом устройстве (Xiaomi, Android 9), на последней стабильной версии Вивальди(6.9.3451.88) - там настройка "Показывать панели при прокрутке" отсутствует. Так что да, скорее всего это баг. Ну, или разработчики решили упразднить эту настройку (в чём я всё-таки сомневаюсь). Возможно, этот момент уточнит @Shpankov?..
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@RX21 said in Прячется адресная строка:
Только что проверил на другом устройстве (Xiaomi, Android 9), на последней стабильной версии Вивальди(6.9.3451.88) - там настройка "Показывать панели при прокрутке" отсутствует. Так что да, скорее всего это баг. Ну, или разработчики решили упразднить эту настройку (в чём я всё-таки сомневаюсь). Возможно, этот момент уточнит @Shpankov?..
Надо отправить баг-репорт, чтобы тестеры проверили.
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@Archymotor тот же баг
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@RX21 said in Прячется адресная строка:
Посмотрите, пожалуйста, как вот такая форма баг-репорта, подходит? Не могли бы Вы узнать у тестеров, всё ли им будет понятно, если составлять баг-репорты в таком виде?
Да, всё понятно, спасибо.