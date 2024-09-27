Здравствуйте.

Задолбало это принудительное обновление страниц. Ладно там какие-то сайтики или форумы, но ютуб уже выбешивает - сам сабой включается воспроизведение или после обновления с самого начала начинает показывать, а на сайтах где есть онлайн-редакторы вообще ничего не возможно сделать - страница обновляется и всё с начала приходится делать.

Периодичность не переключается. В выпадающем меню нет пункта "не обновлять".

Что анонимно, что под своим логином, что на чистой установке браузера, что на чистой винде - поведение одно и то же. Стало так месяца как три уже так.

Где и что нажать чтобы хету херабуду отключить?

Заране благодарю за помощь.