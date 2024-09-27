Обновление страниц
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Здравствуйте.
Задолбало это принудительное обновление страниц. Ладно там какие-то сайтики или форумы, но ютуб уже выбешивает - сам сабой включается воспроизведение или после обновления с самого начала начинает показывать, а на сайтах где есть онлайн-редакторы вообще ничего не возможно сделать - страница обновляется и всё с начала приходится делать.
Периодичность не переключается. В выпадающем меню нет пункта "не обновлять".
Что анонимно, что под своим логином, что на чистой установке браузера, что на чистой винде - поведение одно и то же. Стало так месяца как три уже так.
Где и что нажать чтобы хету херабуду отключить?
Заране благодарю за помощь.
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FoxWMulder
@Saboteur может это долбанная автовыгрузка страниц из памяти?
попробуйте отключить в настройках табов экономию памяти
кстати, похоже эта настройка работает как надо. в своём время я нередко сталкивался с рандомной выгрузкой страниц из памяти, пользолься флагами когда они были в браузере, потом расширением когда флаг этот убрали. с момента появления этой опции в настройках Вивальди, отключил расширение и ни разу не заметил рандомной выгрузки страниц. спасибо что сделали эту настройку доступной.
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Да вроде как отключено.
Сдаётся мне, что это автообновление (там-аут обновления) уже в коде страницы стоит теперь и его нельзя отключить, а в самом браузере его тоже нет.
На одной вкладке только заметил, что есть "отключить" и принудительно ЭТО нельзя выключить.
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попробуй на чистом профиле, у меня ниче не обновляется