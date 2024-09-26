Озвучка Яндекс-переводчика
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Уже несколько лет, как не работает озвучка Яндекс-переводчика. У Хрома работет, а у Вивальди - нет. Это напрягает только меня???
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@surov said in Озвучка Яндекс-переводчика:
Это напрягает только меня???
Думаю, вероятность того, что вы не один в этом деле, ненулевая. Но у большинства озвучка работала все эти годы и работает по сей день.
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@sedative29rus Из "большинства" прозвучал пока только ваш голос, интересно бы услышать и других...
С чего бы вдруг вы причесляете себя к большинству?
И говорите от имени большинства?
Самонадеянно. Не хорошо.
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@surov said in Озвучка Яндекс-переводчика:
С чего бы вдруг вы причесляете себя к большинству?
С того, что вы единственный на всех ресурсах, где обсуждается Вивальди, на это пожаловались.
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@surov у где взять этот переводчик?
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@surov Windows 7 UltraExtremeGameEdition by Vasyan 541 и установленный K-Lite Codec Pack?
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@skapunker translate_yandex_ru
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@sedative29rus Отнюдь
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@skapunker "привет вивальди!" работает
а Hello Vivaldi! - ?
- как у вас? У меня не работает.
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@surov прекрасно работает в обе стороны оба языка
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@skapunker said in Озвучка Яндекс-переводчика:
прекрасно работает в обе стороны оба языка
Спасибо за адекватность.
Всё тему закрываю, (хотя для меня проблема не решена)
а то фанаты загрызут.
PS. Vivaldi пользуюсь много лет и благодарен разработчикам.