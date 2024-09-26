Мне кажется что Vivaldi пошел неверным путем делая элементы управления для всех настроек. На проработку интерфейса тратится много времени и не хватает на проработку функционала.

Если сделать как у Firefox about:config и там крутить настройки в унифицированном интерфейсе, то можно освободить время и силы на проработку кода.

В идеале все настройки по умолчанию должны быть удовлетворительными. Но отдельным людям можно составлять свои списки настроек которые нужно скорректировать после переустановки браузера. Это выгоднее и понятнее всем - разработчикам не нужно изобретать новые вкладки, а пользователям в них путаться.