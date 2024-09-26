Настройки текстовыми строками
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nataliya57s
Мне кажется что Vivaldi пошел неверным путем делая элементы управления для всех настроек. На проработку интерфейса тратится много времени и не хватает на проработку функционала.
Если сделать как у Firefox about:config и там крутить настройки в унифицированном интерфейсе, то можно освободить время и силы на проработку кода.
В идеале все настройки по умолчанию должны быть удовлетворительными. Но отдельным людям можно составлять свои списки настроек которые нужно скорректировать после переустановки браузера. Это выгоднее и понятнее всем - разработчикам не нужно изобретать новые вкладки, а пользователям в них путаться.
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@nataliya57s Извиняюсь, но глупости же. Если что-то есть в ‘about:config’ у Firefox, но нет в настройках, значит это либо легаси, либо экспериментальная фича, которая вскоре появится сперва в Firefox Labs, а затем в основных настройках если взлетит, либо какая-то штука для продвинутых пользователей, которую без специальных знаний лучше не трогать. И последнего в хромиуме тоже навалом.
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@nataliya57s
тут психологический момент: многие люди и настроек-то обычных пугаются, и приходя на форум, задают простейшие вопросы.
About:config для них - тёмный лес. И chrome:flags тоже.
И кроме того, команда Вивальди небольшая, как тут много раз подчёркивали. А работы много на разных платформах. Поэтому - я думаю, это не сильно поможет.
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@nataliya57s said in Настройки текстовыми строками:
Мне кажется что Vivaldi пошел неверным путем делая элементы управления для всех настроек. На проработку интерфейса тратится много времени и не хватает на проработку функционала.
Скорее всего, вы не очень представляете внутреннюю кухню программы. Для того, чтобы можно было настраивать хоть что то, будь то через визуальные настройки или через строковый интерфейс, нужно, чтобы программа могла это реализовать. Т.е. сначала должна быть выполнена "проработка интерфейса",. А если она УЖЕ выполнена, то гораздо проще вынести это в обычные настройки. Тем более, многое вынести в строковый вариант нормально не получится.
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@aminought said in Настройки текстовыми строками:
Если что-то есть в ‘about:config’ у Firefox, но нет в настройках, значит это либо легаси, либо экспериментальная фича
Но, к слову сказать, в андроид/ФФ любые стоящие настройки именно в about:config. И DoH-сервер и всё, что с ним связано. И величина шрифтов. И отключение телеметрии. И куча всякого разного, чего в chromium-based и близко нет во флагах. В основных настройках там сущий минимализм.
Так что ход мысли, если применить это предложение к андроиду, мне нравится!
В андроид/Cromite есть отдельная колонка флагов, которые ввёл (или восстановил) именно разработчик.
Это было бы ценно: подборка твиков для андроид/Вивальди от его разработчиков!