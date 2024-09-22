Для примера меня интересует как назначить горячую клавишу что бы скопировать содержание адресной строки сразу а не Ctrl+L а потом Ctrl+C, в контекстном меню есть такая опция, но я не нашел её в настройках/клавиатура.

да можно нажать клавишу контекстного потом подчеркнутую букву но это тоже долго когда надо скопировать много страниц, но не все подряд а допустим через одну (я знаю что есть инструменты чтобы скопировать все ссылки в буфер обмена)