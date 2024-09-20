⁉️ Когда добавят расширения с Google ?
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В этом браузере не хватает полноценного блокировщика рекламы, такого как uBlock Origin, что уже давно востребовано среди пользователей. Также вызывает неудобство отсутствие возможности установки Userscript. Я, как и многие пользователи, долгое время использую скрипты для настройки сайтов под свои нужды, чтобы они были более удобны, и, к сожалению, из-за этого не могу перейти на ваш браузер. Еще один частый запрос пользователей — это возможность добавлять сайты в режим инкогнито, чтобы они автоматически не сохранялись в истории. Кроме того, интерфейс кажется перегруженным, что многих отпугивает. И, наконец, в браузере отсутствует встроенный VPN, с возможностью его быстрого включения или добавления собственных серверов. Эти функции давно нужны и востребованы пользователями.
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Большинство со мной согласятся !!!
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@mred1 said in ️ Когда добавят расширения с Google ?:
Большинство со мной согласятся !!!
Большинство будут раздражены, хроническим игнорированием правил форума новоприбывшими.
Они (эти правила) указаны в начале раздела сбора пожеланий:
Правила простые:
- Перед тем, как опубликовать запрос на новую функцию, воспользуйтесь поиском - не исключено, что такой запрос уже существует.
- Проголосуйте за функцию, которая вам нужна.
- Если подобного запроса ещё нет - создайте новую тему в данной ветке, но только одну на каждую запрашиваемую функцию.
- Постарайтесь подобрать лаконичный и понятный заголовок, все обсуждения запрашиваемой функции проводите в комментариях к запросу.
- Проверяйте тэги "Готово", "В работе", "Дубликат", которые будут появляться под темами.
- Для просмотра наиболее популярных или наиболее свежих запросов пользуйтесь кнопкой сортировки комментариев.
От себя добавлю:
@RX21 said in Выпадающая экспресс-панель по клику на адресную строку:
хочу дать Вам несколько советов, хоть Вы об этом и не просили. И, пожалуйста, не воспринимайте это как претензию или наезд, а примите это как вежливое пожелание или просьбу. Итак:
- Перед тем как создавать новую тему, пожалуйста, убедитесь, что такой или похожей темы, на форуме ещё не существует, дабы не создавать 100500 похожих тем или дубликатов. Возможно, нужная Вам тема уже существует,и она более полная, и в ней затрагиваются даже те аспекты, о которых Вы, возможно, даже не задумывались, или не знали.
- Перед тем как создавать новую тему, пожалуйста, убедитесь, что она ещё актуальна. Возможно, Ваш вопрос уже был решён, или Ваш запрос уже реализован.
- Пожалуйста, подробно и внимательно, изучите все функции браузера, и все настройки браузера. Возможно, запрашиваемая Вами функция или настройка, уже реализована.
- При создании запросов, на добавление новых функций и настроек браузера, пожалуйста, используйте соответствующий раздел форума (для ПК и для мобильной версии). Чтобы пользователи могли не только обсуждать эти предлагаемые функции и настройки, а и голосовать за их реализацию.
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Когда добавят расширения с Google ?
https://forum.vivaldi.net/post/770601
(если что — Вивальди-переводчик или Гугл-переводчик в помощь)
Ну и до кучи:
https://forum.vivaldi.net/post/317123
https://forum.vivaldi.net/post/242524
https://forum.vivaldi.net/post/770557
И ещё, и ещё, и ещё... :
https://forum.vivaldi.net/post/331288
https://forum.vivaldi.net/post/451033
https://forum.vivaldi.net/post/613724
https://forum.vivaldi.net/post/730854