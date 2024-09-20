В этом браузере не хватает полноценного блокировщика рекламы, такого как uBlock Origin, что уже давно востребовано среди пользователей. Также вызывает неудобство отсутствие возможности установки Userscript. Я, как и многие пользователи, долгое время использую скрипты для настройки сайтов под свои нужды, чтобы они были более удобны, и, к сожалению, из-за этого не могу перейти на ваш браузер. Еще один частый запрос пользователей — это возможность добавлять сайты в режим инкогнито, чтобы они автоматически не сохранялись в истории. Кроме того, интерфейс кажется перегруженным, что многих отпугивает. И, наконец, в браузере отсутствует встроенный VPN, с возможностью его быстрого включения или добавления собственных серверов. Эти функции давно нужны и востребованы пользователями.