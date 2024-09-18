Вкладка перемещается - в окно с 700 открытыми вкладками. А там всего 15!
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Всем привет.
Обратил внимание,что Vivaldi занимает много RAM памяти (4ГБ). Раньше такого не было.
Обнаружил, что при ПКМ на вкладке и выборе "переместить" появляется опция "в окно с 700 вкладками". Но у меня открыто всего 2 окна, в каждом по 15 вкладок. Есть пространства, там много всего, но они давно существуют.
Вопрос: как найти "теневые" вкладки, которые Vivaldi считает открытыми? Хотелось бы их как-то найти и закрыть.
При перезагрузке и перезапуске ситуация повторяется.
Всем пис.
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Alternatora
Вы используете синхронизацию окон между компьютерами?
Проверьте что в пространствах нету дубликатов вкладок
наблюдал багу что при каждой синхронизации окон в пространствах вкладки локального компьютера, и удаленного объединяются, удваивая каждый раз количество вкладок в пространстве