Всем привет.

Обратил внимание,что Vivaldi занимает много RAM памяти (4ГБ). Раньше такого не было.

Обнаружил, что при ПКМ на вкладке и выборе "переместить" появляется опция "в окно с 700 вкладками". Но у меня открыто всего 2 окна, в каждом по 15 вкладок. Есть пространства, там много всего, но они давно существуют.

Вопрос: как найти "теневые" вкладки, которые Vivaldi считает открытыми? Хотелось бы их как-то найти и закрыть.

При перезагрузке и перезапуске ситуация повторяется.

Всем пис.