Недавно подключил оптику и обнаружил необычную вещь - если открыть, к примеру, speedtest.net, и выбрать не российский сервер, а зарубежный (финляндия, к примеру), то скорость закачки загадочным образом падает до отметки в 50 мбит. Думал изначально, что это провайдер просто режет трафик, однако вчера случайно обнаружил, запустив виндовый Edge, что там скорость нормальная, а в вивальди почему-то в 10 раз ниже. Отключал-включал Kyber/QUIC, сбрасывал настройки сети/ отключал все аддоны - результат от этого не меняется. Интересно, с чем это связано (не то, чтобы мне это было важно, но иногда хочется залить видео на Youtube побыстрее, а не как на старом каличном коннекте)

Эдж:



Вивальди:

