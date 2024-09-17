Странности со скорость аплоада на зарубежные адреса
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Недавно подключил оптику и обнаружил необычную вещь - если открыть, к примеру, speedtest.net, и выбрать не российский сервер, а зарубежный (финляндия, к примеру), то скорость закачки загадочным образом падает до отметки в 50 мбит. Думал изначально, что это провайдер просто режет трафик, однако вчера случайно обнаружил, запустив виндовый Edge, что там скорость нормальная, а в вивальди почему-то в 10 раз ниже. Отключал-включал Kyber/QUIC, сбрасывал настройки сети/ отключал все аддоны - результат от этого не меняется. Интересно, с чем это связано (не то, чтобы мне это было важно, но иногда хочется залить видео на Youtube побыстрее, а не как на старом каличном коннекте)
Эдж:
Вивальди:
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Shpankov Vivaldi Team
Можете кто-нибудь проверить?
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sedative29rus
@Shpankov ну на 100-мегабитном ростелекоме всё нормально, нет разницы между браузерами.
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@Shpankov Кажется я сам разобрался - у меня стоит KIS, который видимо не знает, что Edge теперь хромоногий, и не внедряется в него. Поставил виндоус без касперского, а также прокрутил тест в линуксе, там нормальная скорость закачки. Контора видимо работает, иначе не знаю как объяснить.
чистый вин10
дебиан тестинг с последними обновлениями
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@tsa-work said in Странности со скорость аплоада на зарубежные адреса:
Кажется я сам разобрался - у меня стоит KIS
Тут, было, интересную мысль высказали...
@RX21 said in Vivaldi для Windows:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Windows:
Лучше грохнуть Каспера