Здорово, народ!

Вы частенько помогали мне найти ответы на муторные вопросы, и вот ещё один: как отключить приватный режим в мобильной версии Tor? На ПК это делается в пару кликов, на Android все инструкции давно устарели (about:config я открыть смог, но некоторых пунктов там тупо нет).

Мне нужно, чтобы сайты не выкидывали меня из учётной записи. В идеале ещё бы домашнюю страницу поменять или добавить ярлык сайта на рабочий стол.

На самом деле, это не для меня. Сам я как-нибудь и без этого обошелся бы.