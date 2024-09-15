Win 7, Vivaldi 5.6

Созданы несколько юзеров в меню Управление пользователями

В папке User Data появились помимо папки стандартного юзера Default, несколько папок Profile 1-2-3

В Управлении пользователями есть только пункты "родить" и "убить" - ни сбакапить, ни переименовать, ни сопоставить с папкой, ни картинку сменить... Вообще никаких функций ((

Понадобилось вручную бакапить отдельные профили, но они просто под номерами, фиг поймешь, к какому относится "шоппинг", "технологии", "VPN" и т.д.

Нашёл возможность запускать Вивальди сразу под нужным профилем

Таким образом. Хочется совета - кто-нибудь знает простой способ редактирования списка профилей в меню?

Главные пожелания:

менять очередность профилей в списке

сопоставлять имя профиля и его папку (ее номер)

менять имя профиля

Я не нашёл даже где Вивальди хранит этот список. (( Для тех, кому тоже нужны профили, оставлю пару хаков. Для запуска сразу нужного профиля под Виндой - создаем ярлык, где добавляем следующие параметры к объекту:

V:\Vivaldi\Application\vivaldi.exe --user-data-dir="V:\Vivaldi\User Data" --profile-directory="Profile 3"

где

--user-data-dir - любая папка где угодно, куда будет сваливаться мусор юзеров и где будут храниться профили

--profile-directory - указание для запуска папки нужного профиля (которая должна лежать в папке юзер даты), чтобы не запускать дефолтный и в нём выбирать нужный

При помощи этих настроек можно перекинуть юзердату со всеми профилями на свободный диск, а также создать в ней папку для профиля с понятным именем (для последующих бакапов на случай фатальных экспериментов с этим профилем), а-ля "! Profile 3 - Films" - поставить ее в параметр --profile-directory и запускать сразу с ним. Правда это создаёт бардак в меню "Управление пользователями" и хотелось бы привести его в порядок.

Upd.

Нашлись способы (видимо моя логика не совпадает с логикой программистов Хрома и Вивальди):

Меню пользователей (справа вверху окна):

Первым пунктом идёт имя текущего профиля. При нажатии на него можно сменить имя и пиктограмку.

Текущего профиля - НЕТ в списке пользователей (что вроде бы логично, он сверху, но почему-то это сбивает привыкшего к полным спискам юзера)

В конце меню идёт Управление пользователями - там можно увидеть простую статистику профиля (количество сохраненных в нем паролей и закладок) и удалить профиль

Чтобы добавить папку профиля с понятным именем а-ля "User Data\! Profile 2 - Шоппинг Али", нужно хотя бы раз запустить Вивальди с этим профилем через Ярлык.

Создаём ярлык Вивальди на десктопе. Добавляем в него к Объекту параметры user-data и profile-directory, например:

V:\Vivaldi\Application\vivaldi.exe --user-data-dir="V:\Vivaldi\User Data" --profile-directory="! Profile 2 - Шоппинг Али"

После этого Вивальди автоматом подхватывает этот профиль, правда под левым именем, которое нужно будет переименовать на нужное вам, указанным выше способом через Меню пользователей.

К сожалению добавляет он юзеров всегда в начало списка, поэтому, если есть предпочтения по нумерации - лучше начать добавление с последнего к первому, пока не найден способ установки их очередности в настройках или параметрами.