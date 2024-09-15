Управление пользователями
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- Win 7, Vivaldi 5.6
- Созданы несколько юзеров в меню Управление пользователями
- В папке User Data появились помимо папки стандартного юзера Default, несколько папок Profile 1-2-3
- В Управлении пользователями есть только пункты "родить" и "убить" - ни сбакапить, ни переименовать, ни сопоставить с папкой, ни картинку сменить... Вообще никаких функций ((
- Понадобилось вручную бакапить отдельные профили, но они просто под номерами, фиг поймешь, к какому относится "шоппинг", "технологии", "VPN" и т.д.
- Нашёл возможность запускать Вивальди сразу под нужным профилем
Таким образом. Хочется совета - кто-нибудь знает простой способ редактирования списка профилей в меню?
Главные пожелания:
- менять очередность профилей в списке
- сопоставлять имя профиля и его папку (ее номер)
- менять имя профиля
Я не нашёл даже где Вивальди хранит этот список. (( Для тех, кому тоже нужны профили, оставлю пару хаков. Для запуска сразу нужного профиля под Виндой - создаем ярлык, где добавляем следующие параметры к объекту:
V:\Vivaldi\Application\vivaldi.exe --user-data-dir="V:\Vivaldi\User Data" --profile-directory="Profile 3"
где
--user-data-dir - любая папка где угодно, куда будет сваливаться мусор юзеров и где будут храниться профили
--profile-directory - указание для запуска папки нужного профиля (которая должна лежать в папке юзер даты), чтобы не запускать дефолтный и в нём выбирать нужный
При помощи этих настроек можно перекинуть юзердату со всеми профилями на свободный диск, а также создать в ней папку для профиля с понятным именем (для последующих бакапов на случай фатальных экспериментов с этим профилем), а-ля "! Profile 3 - Films" - поставить ее в параметр --profile-directory и запускать сразу с ним. Правда это создаёт бардак в меню "Управление пользователями" и хотелось бы привести его в порядок.
Upd.
Нашлись способы (видимо моя логика не совпадает с логикой программистов Хрома и Вивальди):
Меню пользователей (справа вверху окна):
- Первым пунктом идёт имя текущего профиля. При нажатии на него можно сменить имя и пиктограмку.
- Текущего профиля - НЕТ в списке пользователей (что вроде бы логично, он сверху, но почему-то это сбивает привыкшего к полным спискам юзера)
- В конце меню идёт Управление пользователями - там можно увидеть простую статистику профиля (количество сохраненных в нем паролей и закладок) и удалить профиль
Чтобы добавить папку профиля с понятным именем а-ля "User Data\! Profile 2 - Шоппинг Али", нужно хотя бы раз запустить Вивальди с этим профилем через Ярлык.
Создаём ярлык Вивальди на десктопе. Добавляем в него к Объекту параметры user-data и profile-directory, например:
V:\Vivaldi\Application\vivaldi.exe --user-data-dir="V:\Vivaldi\User Data" --profile-directory="! Profile 2 - Шоппинг Али"
После этого Вивальди автоматом подхватывает этот профиль, правда под левым именем, которое нужно будет переименовать на нужное вам, указанным выше способом через Меню пользователей.
К сожалению добавляет он юзеров всегда в начало списка, поэтому, если есть предпочтения по нумерации - лучше начать добавление с последнего к первому, пока не найден способ установки их очередности в настройках или параметрами.
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sedative29rus
@plumbum said in Управление пользователями:
ни переименовать, ни картинку сменить...
chrome://settings/manageProfile
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@sedative29rus
Спасибо за подсказку! Я уже нашёл ещё один способ смены имени пользователя и пиктограмки:
- В меню пользователей (справа вверху, рядом с расширениями) - нажать вверху на имя пользователя (а не на логичное Управление пользователями в конце меню, где будет только инфо и удаление) - там тоже будет переименование и смена пиктограмки
Неплохо было бы ещё найти способ привязывать имя пользователя к папке профиля, чтобы задавать папке произвольное человекопонятное имя... А также менять порядок пользователей в меню (полагаю простейший вариант сейчас - просто пересоздать их в нужном порядке, подменяя папки новых профилей своими бакапами).
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sedative29rus
@plumbum said in Управление пользователями:
а также создать в ней папку для профиля с понятным именем
По идее, можно подсунуть браузеру симлинки. Т.е. переместить все файлы из профиля в свою нужную папку с любым именем, и сделать симлинк с именем Profile 1, чтобы браузер думал, что он работает с ним.
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@plumbum said in Управление пользователями:
фиг поймешь, к какому относится "шоппинг", "технологии", "VPN" и т.д.
Я не нашёл даже где Вивальди хранит этот список
файл
~\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Local State(с) "спасёт отца русской демократии"